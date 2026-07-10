به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران، با اعلام پرداخت ماهانه ۶ هزار میلیارد تومانی تعهدات به دو میلیون نفر از جمعیت استان، از کسری بودجه سنگین ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در هر ماه خبر داد و نسبت به تشدید فشار‌ها بر این سازمان بیمه‌گر هشدار داد و خواهان حمایت فوری مسئولان و شرکای اجتماعی شد.

مهدوی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، اظهار داشت: این سازمان به‌عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور، مسئولیت پوشش حمایت‌های اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت ایران را بر عهده دارد.

وی تأکید کرد: علیرغم ایفای نقش مکمل برای دولت، تأمین اجتماعی از لحاظ ساختار اداری و مالی کاملاً مستقل بوده و هیچ گونه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و تمامی منابع آن از محل حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان تأمین می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اعلام آمار دقیق از جمعیت تحت پوشش در استان گفت: در حال حاضر حدود دو میلیون نفر از جمعیت مازندران، معادل ۶۰ درصد از جمعیت استان، زیر چتر حمایتی تأمین اجتماعی قرار دارند. از این تعداد، ۷۰۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی هستند که به‌طور مستمر حق بیمه پرداخت می‌کنند و بیش از ۲۵۰ هزار نفر نیز مستمری‌بگیر (بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان) هستند. همچنین حدود ۷ هزار نفر نیز به دلیل شرایط ناگوار اقتصادی و بحران‌های پیش‌آمده، مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

مهدوی با اشاره به حجم بالای تعهدات مالی سازمان بیان کرد: تأمین اجتماعی مازندران ماهانه مبلغی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات گوناگون شامل مستمری بازنشستگان، مقرری‌بگیران و سایر حمایت‌ها پرداخت می‌کند. وی با صراحت از وجود کسری بودجه ماهانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: متأسفانه در شرایط اقتصادی کنونی، با دشواری در تأمین منابع مواجه‌ایم و این کسری، سازمان را با وضعیت «پیش‌بحران» رو‌به‌رو ساخته است.

وی با قدردانی از همراهی و صبوری بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان، خاطرنشان کرد: در صورت عدم حمایت مسئولان و ارکان تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی، ممکن است این وضعیت به بحرانی گسترده‌تر منجر شود.

وی از استاندار، نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس و همه نهاد‌ها خواست تا با همراهی بیش از پیش، از فشار بر سازمان تأمین اجتماعی بکاهند و راهکار‌های عملی برای جبران کسری بودجه ارائه دهند.