خونخواهی رهبر شهید مطالبه ملت ایران است
امام جمعه میاندوآب گفت:خونخواهی رهبر شهید مطالبه ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به تشییع بینظیر آقای شهید ایران، اظهار کرد: رهبر انقلاب ۳۷ سال عمر خود را پای این نظام گذاشتند و آئین تشییع رهبر شهید انقلاب و حضور میلیونی مردم، نماد وفاداری به آرمانهای انقلاب و انسجام و وحدت ملی بود.
امام جمعه میاندوآب با اشاره به اینکه یکی از نمودهای بارز این آئین فریاد انتقام و خونخواهی از سوی مردم بود، گفت: هر خونی قصاص دارد و این را بدانید که انتقام خون رهبر شهید، سرداران، فرماندهان، مردم و کودکان به خون آغشته شده توسط کودکشان؛ قطعی است و ما تا خونخواهی و انتقام امام شهیدمان ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه از دیدگاه قرآن، قصاص ضامن حیات امت است، افزود: فریاد تکبیرها و شعارهای مرگ بر دشمنان پس از نماز جمعه و جماعات اثربخش بوده و هرکس آرزوی قصاص و انتقام و خونخواهی امام شهیدمان را دارد باید این تکبیرات را محکمتر فریاد بزند.
حسنزاده با اشاره به اینکه با استناد به سیره معصومین (ع)، لعنهای قرآنی علیه کافران، منافقان و ستمگران ترجمان لعنهای الهی و عنصری کلیدی در دشمنشناسی است، تصریح کرد: هیهات من الذله شعار مبنایی و اصولی ما بوده که آن را از مکتب عاشورا آموختهایم و ثواب «مرگ بر آمریکا» کمتر از صلوات نیست و شهدا در وصیتنامههای خود به این تکبیرات توصیه کردهاند.
امام جمعه میاندوآب اظهار کرد: این تکبیرات مصداق دعای مظلوم است که در روایات، اجابت آن قطعی است؛ بنابراین، این تکبیرات نه فقط شعائری سیاسی، بلکه سنتی دینی، بصیرت بخش و برگرفته از آموزههای وحی برای مقابله با استکبار و نفاق است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه نباید میدان و صحنه را خالی کرد، گفت: نباید از حضور در میدان خسته شد؛ دشمن فریبکار و خبیث دست به هر کاری میزند تا به اهدافش دست یابد؛ همان کاری که با صدام کردند و همان بلایی که سر عراق و سوریه آوردند؛ لذا باید محکم در مقابلش ایستاد و طاغوت دوران و استکبار زمان را شکست داد.
حسنزاده با بیان اینکه ما مخالف مذاکره نیستیم؛ اما دشمن خبیث و بدعهد است، تصریح کرد: مذاکرهکنندگان، سیاستمداران و اقتصاددانان این را بدانند که آمریکا به هیچ عهدی پایبند نبوده و همیشه بدعهدی کرده و این را تجربه تاریخی میگوید.