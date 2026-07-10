به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به تشییع بی‌نظیر آقای شهید ایران، اظهار کرد: رهبر انقلاب ۳۷ سال عمر خود را پای این نظام گذاشتند و آئین تشییع رهبر شهید انقلاب و حضور میلیونی مردم، نماد وفاداری به آرمان‌های انقلاب و انسجام و وحدت ملی بود.

امام جمعه میاندوآب با اشاره به اینکه یکی از نمود‌های بارز این آئین فریاد انتقام و خون‌خواهی از سوی مردم بود، گفت: هر خونی قصاص دارد و این را بدانید که انتقام خون رهبر شهید، سرداران، فرماندهان، مردم و کودکان به خون آغشته شده توسط کودکشان؛ قطعی است و ما تا خون‌خواهی و انتقام امام شهیدمان ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه از دیدگاه قرآن، قصاص ضامن حیات امت است، افزود: فریاد تکبیر‌ها و شعار‌های مرگ بر دشمنان پس از نماز جمعه و جماعات اثربخش بوده و هرکس آرزوی قصاص و انتقام و خون‌خواهی امام شهیدمان را دارد باید این تکبیرات را محکم‌تر فریاد بزند.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه با استناد به سیره معصومین (ع)، لعن‌های قرآنی علیه کافران، منافقان و ستمگران ترجمان لعن‌های الهی و عنصری کلیدی در دشمن‌شناسی است، تصریح کرد: هیهات من الذله شعار مبنایی و اصولی ما بوده که آن را از مکتب عاشورا آموخته‌ایم و ثواب «مرگ بر آمریکا» کمتر از صلوات نیست و شهدا در وصیت‌نامه‌های خود به این تکبیرات توصیه کرده‌اند.

امام جمعه میاندوآب اظهار کرد: این تکبیرات مصداق دعای مظلوم است که در روایات، اجابت آن قطعی است؛ بنابراین، این تکبیرات نه فقط شعائری سیاسی، بلکه سنتی دینی، بصیرت بخش و برگرفته از آموزه‌های وحی برای مقابله با استکبار و نفاق است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه نباید میدان و صحنه را خالی کرد، گفت: نباید از حضور در میدان خسته شد؛ دشمن فریبکار و خبیث دست به هر کاری می‌زند تا به اهدافش دست یابد؛ همان کاری که با صدام کردند و همان بلایی که سر عراق و سوریه آوردند؛ لذا باید محکم در مقابلش ایستاد و طاغوت دوران و استکبار زمان را شکست داد.

حسن‌زاده با بیان اینکه ما مخالف مذاکره نیستیم؛ اما دشمن خبیث و بدعهد است، تصریح کرد: مذاکره‌کنندگان، سیاست‌مداران و اقتصاددانان این را بدانند که آمریکا به هیچ عهدی پایبند نبوده و همیشه بدعهدی کرده و این را تجربه تاریخی می‌گوید.