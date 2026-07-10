امام جمعه موقت کاشان: مراسم تشییع رهبر شهید، نمایش وحدت و اقتدار ملت ایران و جلوه‌ای از وفاداری مردم به ولایت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان حجت‌الاسلام محمد رضا اسلامی تبار در خطبه‌های نماز جمعه کاشان در مصلی بقیه الاعظم در جمع نماز گزاران با اشاره به تقارن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، سالروز شهادت امام سجاد (ع) و آیین‌های بزرگداشت بدرقه و تشییع رهبر شهید، این مقطع را از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ اسلام و ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، صبر، بصیرت و ادامه راه شهدا، از این آزمون تاریخی نیز سربلند عبور خواهد کرد.

وی افزود: فقدان چنین شخصیتی برای جهان اسلام و ملت ایران، مصیبتی بسیار سنگین است و مردم با حضور گسترده و همراهی کم‌نظیر خود در مراسم‌های وداع، بار دیگر وفاداری خویش را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

امام جمعه موقت کاشان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و انقلابی رهبران دینی و انقلابی به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: مجاهدت در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، حضور مؤثر در دفاع مقدس، خدمت‌رسانی به مردم، اهتمام به قرآن کریم، اخلاق، مردم‌داری، دشمن‌شناسی، مقاومت در برابر استکبار، توجه به محرومان، انس با خداوند و تلاش برای اعتلای نظام اسلامی، از جمله ویژگی‌هایی است که جایگاه این شخصیت‌ها را در تاریخ ماندگار کرده است.

حجت‌الاسلام اسلامی تبار تأکید کرد: امروز وظیفه ملت ایران آن است که با حفظ آرامش، هوشیاری، انسجام و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، راه این بزرگان را ادامه دهند و اجازه ندهند دشمنان از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.

حجت‌الاسلام اسلامی تبار ضمن محکوم کردن تلاش‌های دشمن برای ضربه زدن به محور مقاومت افزود: جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده هرگز به دشمن اجازه نخواهند داد تا به این محور استراتژیک آسیب وارد کند.