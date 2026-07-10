تشییع رهبر شهید، تجدید عهد ملت با آرمانها
امام جمعه چهاربرج حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید را نماد تجدید عهد ملت با مسیر انقلاب دانست و با تأکید بر تداوم مسئولیت اجتماعی و دینی پس از شهادت، بر ضرورت حفظ وحدت، پاسداری از آرمانها و استمرار راه شهید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
حجتالاسلام جلالی در خطبههای نماز جمعه این هفته چهاربرج با اشاره به عهد ملت ایران در آئین تشییع رهبر شهیدشان، اظهار کرد: تشییع باشکوه رهبر شهید، نشان ناکامی دشمن در حذف اندیشه و زندهبودن آرمانهاست که با حضور میلیونی، پیوند امت با راه امام را استوارتر ساخت.
امام جمعه چهاربرج افزود: قرآن، شهادت را اوج پیروزی و حیاتی برتر از محاسبات مادی میداند و شهید با خون خود، دامنه نفوذش را فراتر از زمان حیات گسترش داده، بر نسلها اثر میگذارد و دلهای غافل را بیدار میکند.
وی با بیان اینکه مؤمنان در این سوگ، اندوهگین، اما امیدوارند؛ زیرا شهادت نه پایان حضور، بلکه آغازی برای حضوری جاودانه در متن تاریخ و حیاتبخشی به امت است، گفت: قرآن میان شهید و بازماندگان در وفاداری به عهد الهی تفاوتی قائل نیست؛ هر دو بر یک پیمان استوارند؛ ازاینرو، شهادت پایان نهضت، بلکه آغاز مسئولیتی تازه برای امت است تا با همان صداقت، پرچم را برافراشته نگه دارند و دگرگونش نسازند و این وفاداری، تداوم راه الهی و حیات جاودانه ملت در پاسداری از عهد است.
جلالی تصریح کرد: شهادت هیچگاه پایان یک نهضت نیست؛ همچنان که نهضت عاشورا با شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) خاتمه نیافت؛ بلکه از همان لحظه، مرحله تازهای از حیات آن آغاز شد. خون شهید، راه را نمیبندد؛ راه را روشنتر میکند و از همین رو، شهادت همواره آغاز مسئولیتی تازه برای مؤمنان بوده است، نه پایان مسئولیت آنان.
امام جمعه چهاربرج در ادامه به رسالت عظیم خونخواهی امام امت اشاره کرد و افزود: برجستهشدن و گفتمانی شدن معنای قصاص قاتلان رهبر شهید انقلاب یکی از مهمترین ابعاد آئین تشییع رهبر شهیدمان بود.
وی با بیان اینکه از دیدگاه قرآن، قصاص ضامن حیات امت است و این تشییع باشکوه، نمایشی از عهد خون و وفاداری ملت به ولایت محسوب میشود، گفت: این اجتماع عظیم، علاوه بر ابراز همدردی، تجدید میثاقی تاریخی برای خونخواهی دشمنان بود و این حضور، نخستین گام خونخواهی و همهپرسی استمرار راه شهید به شمار میرود؛ با اینحال، خونخواهی به آئین تشییع خاتمه نمییابد و باید به تبیین، خدمت، وحدت و مجاهدت تبدیل شود.
جلالی تصریح کرد: با الهام از نهضت عاشورا، این وظیفهای فراگیر و همگانی است؛ قاتلان، مسببان و مستقبان شهادت امام شهیدمان نباید احساس امنیت کنند و قصاص آنان، تنها بر عهده دولت اسلامی نیست، بلکه ملتهای آزاده جهان نیز مسئولیت دارند و این عهد مقدس، حیات جامعه را در سایه ایستادگی تضمین کرده، جبهه مقاومت را استوار میسازد و پیوند ایمانی و تمدنی ملت را به جهانیان اثبات میکند.
امام جمعه چهاربرج در ادامه با بیان اینکه شهادت امام شهیدمان برای جامعه و فردفرد آن برکاتی بنیادین دارد، گفت: ایشان الگوی اصیلی هستند که راه حق را نشان داده و ثابت میکنند که کشتهشدن، شکست نیست، بلکه رخنهای در نقشه دشمن و گامی برای پیروزی نهایی حق است.
وی اظهار کرد: سیره شهادتطلبی رهبر شهیدمان، ترس از مرگ را از جامعه میزداید و استقلال و عزت ملی را به ارمغان میآورد؛ بهگونهای که هیچ قدرتی یارای غلبه بر ملتی با روحیه شهادتطلبی را ندارد.
جلالی با اشاره به اینکه شهادت امام خامنهای، صفا و نشاط انقلابی را در جامعه جاری ساخته و همچون موتوری، جامعه را بهسوی تعالی به حرکت درمیآورد، تصریح کرد: خون پاک رهبر شهیدمان، فتنهها و فسادها را میشوید و باعث ماندگاری اهداف الهی میشود، چراکه این اهداف با مرگ فرد از بین نمیروند.
امام جمعه چهاربرج افزود: شهادت امام خامنهای به اذن الله، بالاترین عزت و سربلندی را برای ملت به ارمغان میآورد و هر ملتی که این هنر را بیاموزد، برای همیشه در تاریخ سرافراز و شکستناپذیر خواهد ماند.
وی با بیان اینکه فریاد تکبیرها و شعارهای مرگ بر دشمنان پس از نماز جمعه و جماعات برای تحقق قصاص قاتلان امام شهیدمان مهم و اثربخش است، گفت: با استناد به سیره معصومین (ع)، لعنهای قرآنی علیه کافران، منافقان و ستمگران، این تکبیرات ترجمان لعنهای الهی و عنصری کلیدی در دشمنشناسی است.