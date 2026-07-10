به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از بغداد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد با صدور پیامی از مشارکت گسترده مردم عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امت قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: در برابر عظمت و بزرگواری ملت شریف عراق، وظیفه خود می‌دانیم مراتب صمیمانه‌ترین سپاس و قدردانی را از مراجع عظام، عتبات مقدس در نجف اشرف و کربلای معلی و همچنین دستگاه‌های امنیتی عراق به دلیل نقش برجسته آنان در برگزاری و تأمین امنیت مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر فرمانده شهید در عراق ابراز کنیم.