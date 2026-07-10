امام جمعه صباشهر شهریار، در خطبه های نماز جمعه امروز با اشاره به اینکه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، در شش روز برگزار شد، گفت : این آیین بزرگترین رویداد و عظیم ترین واقعه قرن بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام بجانی،با عنوان اینکه ميليون ها نفر در ایران اسلامی و کشور عراق در این مراسم شرکت کردند، گفت: از تمام اقشار مختلف، معلمان، کارمندان، نیروهای نظامی و انتظامی، و عموم مردم در این رویداد شرکت کردند.

وی همچنین گفت: از تمام مردم بخصوص مردم و مسولان صباشهر که در این رویداد شرکت کردند، تشکر می کنم.