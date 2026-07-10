به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه شهرستان خوی، در خطبه نماز جمعه که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، تشییع باشکوه قائد شهید را نقطه عطفی در تحقیر استکبار دانست و تأکید کرد که آمریکا و هم‌پیمایانش با وجود جنایات بی‌سابقه و حمله به زیرساخت‌ها، در برابر اراده ملت مبعوث شده ایران شکست خوردند. وی همچنین با اشاره به تحلیل‌های نظامیان سابق آمریکا، ترامپ را شکست‌خورده در برابر جهان‌بینی شهادت‌طلبانه شیعی نامید.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در بخشی از سخنان خود به تشییع تاریخی و باشکوه پیکر قائد شهید در ایران و عراق پرداخت و این رویداد را «معجزه» نامید. وی اظهار داشت: «ملت با شرف ایران و عراق با تشییع پیکر نائب پاکباخته حضرت ولی عصر (عج)، بار دیگر فرعون آمریکا و اهالی جزیره بدنام و رهبران نظام سلطه را تحقیر کردند.» وی افزود که این تشییع، پیامی خیره‌کننده به دنیا بود که نشان داد ملت ایران پس از چهار ماه جنگ و حملات گسترده، همچنان پایدار و پیروز است.

امام جمعه خوی با اشاره به جنایات بی‌سابقه ترامپ و حملات به زیرساخت‌ها، تأکید کرد که آمریکا درک درستی از جغرافیای معنوی ایران و جایگاه شهادت و انتظار نداشت. وی با استناد به تحلیل‌های ژنرال مکنزی و اسکات ریتر، بیان داشت: «ترامپ با ترور رهبر عالی‌قدر، در واقع در تله‌ای افتاد که توسط مردم باایمان گذاشته شده بود. او نمی‌دانست کسانی را که آماده‌اند برای آرمانشان بمیرند، نمی‌توان شکست داد.» وی تأکید کرد که آمریکا در روز اول جنگ، با نادیده گرفتن سنت دیرپای سوگ شیعی و قدرت ولایت، شکست استراتژیک خورد و اکنون دنیا حقارت فرعون معاصر را به چشم می‌بیند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با تکیه بر آیات قرآن و احادیث امام سجاد (ع)، تأکید کرد که خونخواهی برای رهبر شهید، تنها یک اقدام تکمیلی نیست، بلکه عاملی برای بازگشت امنیت به جامعه است. وی تصریح کرد: «اگر انتقام از جنایتکارانی، چون ترامپ و نتانیاهو گرفته نشود، دنیا آرامش نخواهد یافت؛ چرا که خطرناک‌ترین جنایتکاران عالم باید بدانند هر جنایتی هزینه دارد.» وی افزود: «انتقام اصلی تنها کشتن این افراد نیست، بلکه نابودی کامل رژیم صهیونیستی و زیر پا گذاشتن استکبار آمریکا است.»

وی در بخش دیگری از خطبه، با گرامیداشت شهادت امام سجاد (ع)، راهبرد شیطان را «جنگ نرم و شناختی» نامید و مکتب حسینی را تنها راه خنثی‌سازی این برنامه‌ها دانست. وی همچنین با یادآوری جنایات رضاخان در مسجد گوهرشاد و ممنوعیت حجاب، تأکید کرد که ایستادگی در برابر طاغوت‌ها، از سیره همیشگی این ملت است.

در پایان، امام جمعه خوی از تمامی اقشار جامعه، از علما و اساتید تا تجار، کارمندان و جوانان خواست تا با ارتقای تخصص، وجدان کاری و مجاهدت، سهمی در این خونخواهی داشته باشند و تأکید کرد هر قدمی که به عزت امت اسلامی و اقتدار ایران منجر شود، بخشی از مسیر انتقام و خونخواهی قائد شهید است.