سفری از قلب تهران تا همجواری امام رئوف

سفری که از قلب تهران شروع شد و رسید تا همجواری امام هشتم، شمس الشموس، حضرت امام رضا علیه السلام. از ابتدا تا انتها پر از درس و عبرت و تعلیم و تربیت بود. مردم تکرار میکنند این پرچم زمین نمی‌ماند.