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سفری از قلب تهران تا همجواری امام رئوف

سفری که از قلب تهران شروع شد و رسید تا همجواری امام هشتم، شمس الشموس، حضرت امام رضا علیه السلام. از ابتدا تا انتها پر از درس و عبرت و تعلیم و تربیت بود. مردم تکرار میکنند این پرچم زمین نمی‌ماند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۱۵:۲۷
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برچسب ها: مراسم تشییع ، آیین تشییع ، مراسم خاکسپاری ، رهبر انقلاب ، آیت الله سید علی خامنه ای ، اتحاد و همبستگی ، تبعیت از رهبری
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