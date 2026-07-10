خطیب موقت نمازجمعه کیش، گفت: حضور ملت ایران در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، جلوه‌ای از حیات انقلاب اسلامی و مطالبه خونخواهی شهدا بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام حمید فتاحی در خطبه‌های نماز جمعه کیش، حضور گسترده مردم در آئین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را مجاهدتی ملی، تمدنی و ماندگار در تاریخ ایران برشمرد و گفت: این حضور باشکوه، نشان داد انقلاب اسلامی زنده است و شهادت، آغاز مسئولیتی تازه برای ملت ایران در مسیر خونخواهی شهداست.

او با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، حفظ حدود الهی، انفاق، همدلی، اتحاد و انسجام در جامعه، افزود: روز‌های اخیر با حضور تاریخی ملت ایران در مراسم تشییع رهبر شهید، به عنوان یکی از ماندگارترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد و نسل‌های آینده به این حماسه افتخار خواهند کرد.

حجت الاسلام فتاحی، گفت: انعکاس تصاویر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در رسانه‌های جهان، بیانگر توجه افکار عمومی دنیا به عظمت ملت ایران بود و پیام سیاسی آن، صدور آرمان‌ها و گفتمان انقلاب اسلامی به سراسر جهان محسوب می‌شود.

خطیب موقت نمازجمعه کیش، گفت: گروهی از ساکنان کیش در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور یافتند و کسانی که امکان حضور نداشتند نیز با برگزاری آیین‌های قرآنی، مذهبی و تجمع‌های مردمی، ارادت خود را به رهبر شهید انقلاب نشان دادند.

او تأکید کرد: ملت ایران بار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت و ثابت کردند تا پای جان از نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.

خطیب موقت نمازجمعه کیش، با اشاره به اینکه شهادت رهبر شهید انقلاب، همانند نهضت عاشورا، آغازگر حرکتی تازه است، تصریح کرد: نخستین وظیفه امروز ملت ایران، مطالبه خونخواهی و قصاص عاملان این جنایت است و این مطالبه تنها متعلق به ملت ایران نیست، بلکه همه آزادگان جهان در این مسیر همراه هستند.

حجت الاسلام حمید فتاحی با بیان اینکه شعار‌های استکبارستیزی و اعلام برائت از دشمنان اسلام، ریشه در آموزه‌های قرآن کریم دارد، گفت: مطالبه خونخواهی شهدا، رسالتی دینی و انقلابی برای امت اسلامی است.

او با اشاره به سالروز قیام مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب، حجاب را فریضه‌ای الهی و میراث حضرت فاطمه زهرا (س) دانست و بر ضرورت تحکیم بنیان خانواده، تربیت نسل مؤمن، ترویج فرهنگ عفاف و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام فتاحی با گرامیداشت روز فناوری اطلاعات و بزرگداشت خوارزمی، نقش دانش و فناوری را در اقتدار کشور مهم ارزیابی کرد و با اشاره به سالروز آغاز جنگ ۳۳ روزه مقاومت، گفت: دشمنان با طراحی خاورمیانه جدید در پی تجزیه کشور‌های اسلامی بودند، اما با هوشمندی رهبر شهید و ایستادگی جمهوری اسلامی، این توطئه ناکام ماند و ایران همچنان حامی ملت‌های مظلوم و محور مقاومت است.

او با اشاره به سالروز تشکیل مجلس خبرگان رهبری، عملکرد این نهاد را در مدیریت شرایط پس از شهادت رهبر شهید شایسته قدردانی دانست.

خطیب موقت نمازجمعه کیش، با گرامیداشت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی خواست با توجه به درآمد‌های آنان در کیش، وعده احداث بیمارستان مجهز تأمین اجتماعی را هرچه سریع‌تر عملیاتی کنند و در شرایط اقتصادی کنونی، برای حمایت از بیمه‌شدگان و کارفرمایان در پرداخت بدهی‌ها تسهیلات و مساعدت لازم را در نظر بگیرند.

حجت الاسلام فتاحی بر تقویت برنامه‌های سازمان بهزیستی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کیش تأکید کرد.