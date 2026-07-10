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بانک جهانی با اعطای ۳۷۵.۹ میلیون دلار اعتبار برای اجرای پروژه «تقویت پایداری شبکه برق پاکستان» موافقت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، بانک جهانی با اعطای ۳۷۵.۹ میلیون دلار اعتبار برای اجرای پروژه «تقویت پایداری شبکه برق پاکستان» موافقت کرد؛ طرحی که با هدف نوسازی شبکه انتقال برق، کاهش خاموشیها و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق این کشور اجرا خواهد شد.
به نقل از سایت خبری «بیزینس رکوردر»، بر اساس اعلام بانک جهانی، این پروژه نخستین مرحله از یک برنامه ۱۰ ساله با عنوان BEST-PAK است که برای ارتقای امنیت انرژی پاکستان، بهبود زیرساختهای انتقال برق و افزایش بهره وری شبکه سراسری طراحی شده است.
«بولورما آمگابازار» مدیر بانک جهانی در پاکستان، با اشاره به ارتباط مستقیم چالشهای بخش انرژی با وضعیت اقتصادی این کشور گفت: سرمایه گذاری در فناوریهای پیشرفته و مقاوم سازی زیرساختهای انتقال برق، ضمن کاهش هزینه تأمین برق، زمینه اتصال بیشتر نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه را فراهم کرده و به بهبود عملکرد بخش برق برای خانوارها، صنایع و کسب و کارها کمک خواهد کرد.
شبکه انتقال برق پاکستان سالهاست با مشکلاتی از جمله ناپایداری شبکه و گلوگاههای انتقال مواجه است که موجب قطعیهای مکرر برق، افزایش هزینههای انرژی و استفاده نشدن کامل از ظرفیت تولید برق در این کشورشده است.
در چارچوب این پروژه، تجهیزات پیشرفتهای برای افزایش پایداری شبکه در چندین پست انتقال برق نصب خواهد شد. این تجهیزات شامل سامانههای STATCOM در سه پست اصلی ۵۰۰ کیلوولت و همچنین راکتورها و بانکهای خازنی در ۲۶ پست انتقال برق است.
بانک جهانی اعلام کرد: اجرای این طرح امکان اتصال ۶۴۰ مگاوات برق بادی که تاکنون به دلیل محدودیتهای شبکه قابل بهره برداری نبود را فراهم میکند و ظرفیت استفاده کامل از یک هزار و ۸۴۰ مگاوات انرژی بادی در جنوب پاکستان را به وجود خواهد آورد. همچنین زمینه اتصال حدود ۴۹۱ مگاوات پروژه جدید انرژیهای تجدیدپذیر که از سوی بخش خصوصی اجرا میشود نیز فراهم خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این پروژه در راستای هدف دولت پاکستان برای رساندن سهم انرژیهای تجدیدپذیر به ۶۰ درصد از ترکیب تولید برق تا سال ۲۰۳۰ و عمل به تعهدات این کشور ذیل توافقنامه پاریس اجرا میشود.