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محفل انس با قرآن کریم به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسجد جامع شهرستان حاجی آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه حاجی آباد گفت: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد امام شهید و ترویج فرهنگ قرآنی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری افزود: اقشار مختلف مردم با حضور در این مراسم با تلاوت آیات نورانی قرآن و مدیحهسرایی، بار دیگر با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق کردند.
وی با اشاره به تاکیدرهبر شهید در برگزاری محافل قرآنی گفت: امروز بزرگترین رسالت جامعه قرآنی، ادامه راه ایشان با ترویج تلاوت، تدبر و انس با کلام وحی است.
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