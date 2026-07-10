به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان در خطبه‌های خود ضمن گرامیداشت تشییع باشکوه و حضور ۲۰ میلیونی ملت ایران در بدرقه امام شهید، به بررسی ریشه‌های خیانت پرداخت و با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی، خیانت در معامله، مشورت، سیاست و امور مذهبی را گناهی کبیره و نشانه‌ی بی‌ایمانی به روز جزا دانست و از مؤمنان خواست تا با پاک‌دلی و امانت‌داری، عبادات خود را مقبول درگاه الهی سازند.

ماموستا احمدی پیش از خطبه‌ها با اشاره به تشییع و تدفین پیکر مطهر امام مجاهد شهید و حضور عظیم ۲۰ میلیونی ملت شریف ایران و آزادگان جهان، فرمود: این حضور حماسی، افتخار، انسجام و عزت مثال‌زدنی ملت ایران را به رخ جهانیان کشید و ثابت کرد که تهدید‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار نه‌تنها اثری بر وفاداری ملت ندارد، بلکه این ملت با بصیرت و قدرشناسی، بار دیگر پای آرمان‌های امام و انقلاب ایستاده است.

وی با گرامیداشت مقام والای امام شهید، محبت مردم به ایشان را نماد وفاداری و آگاهی دانست و افزود: آن بزرگوار تمام عمر پربرکت خود را در راه عزت اسلام، پیشرفت ایران و استقلال این مرز و بوم صرف کرد. در ادامه، نماز غیابی برای پیکر مطهر آن امام مجاهد اقامه شد.

خطیب جمعه بوکان موضوع اصلی خطبه دوم را به بررسی ریشه‌های خیانت اختصاص داد و با صراحت گفت: علت اصلی خیانت، عدم ایمان به روز حساب و کتاب و خداوند متعال است. غش، کلاه‌برداری و حقه‌بازی به دلیل فریب امیال دنیوی و وسوسه‌های شیطان صورت می‌گیرد و از گناهان کبیره محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: کسی که برای کسب ثروت یا مقام مرتکب خیانت می‌شود، عملاً شریکی برای خداوند در رزق و روزی قائل شده است؛ زیرا همه‌ی مکنت و جایگاه باید از جانب خدا باشد و غیر از این، خیانت به شریعت و نوعی شرک به حساب می‌آید.

ماموستا احمدی درادامه افزود: خداوند مؤمنان را از خیانت در امانت‌ها برحذر می‌دارد؛ چراکه خیانت‌کار نه تنها به مردم، بلکه به خدا و پیامبر نیز خیانت کرده است.

ماموستا احمدی در ادامه گفت: پیمان‌شکنی و خیانت، دل‌ها را سخت و قسی می‌کند و انسان را از رحمت الهی دور می‌سازد.