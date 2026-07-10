ملت ایران با حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، بار دیگر عزت خود را به نمایش گذاشت
امام جمعه بوکان گفت:ملت ایران با حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، بار دیگر عزت خود را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان در خطبههای خود ضمن گرامیداشت تشییع باشکوه و حضور ۲۰ میلیونی ملت ایران در بدرقه امام شهید، به بررسی ریشههای خیانت پرداخت و با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی، خیانت در معامله، مشورت، سیاست و امور مذهبی را گناهی کبیره و نشانهی بیایمانی به روز جزا دانست و از مؤمنان خواست تا با پاکدلی و امانتداری، عبادات خود را مقبول درگاه الهی سازند.
ماموستا احمدی پیش از خطبهها با اشاره به تشییع و تدفین پیکر مطهر امام مجاهد شهید و حضور عظیم ۲۰ میلیونی ملت شریف ایران و آزادگان جهان، فرمود: این حضور حماسی، افتخار، انسجام و عزت مثالزدنی ملت ایران را به رخ جهانیان کشید و ثابت کرد که تهدیدهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار نهتنها اثری بر وفاداری ملت ندارد، بلکه این ملت با بصیرت و قدرشناسی، بار دیگر پای آرمانهای امام و انقلاب ایستاده است.
وی با گرامیداشت مقام والای امام شهید، محبت مردم به ایشان را نماد وفاداری و آگاهی دانست و افزود: آن بزرگوار تمام عمر پربرکت خود را در راه عزت اسلام، پیشرفت ایران و استقلال این مرز و بوم صرف کرد. در ادامه، نماز غیابی برای پیکر مطهر آن امام مجاهد اقامه شد.
خطیب جمعه بوکان موضوع اصلی خطبه دوم را به بررسی ریشههای خیانت اختصاص داد و با صراحت گفت: علت اصلی خیانت، عدم ایمان به روز حساب و کتاب و خداوند متعال است. غش، کلاهبرداری و حقهبازی به دلیل فریب امیال دنیوی و وسوسههای شیطان صورت میگیرد و از گناهان کبیره محسوب میشود.
وی تأکید کرد: کسی که برای کسب ثروت یا مقام مرتکب خیانت میشود، عملاً شریکی برای خداوند در رزق و روزی قائل شده است؛ زیرا همهی مکنت و جایگاه باید از جانب خدا باشد و غیر از این، خیانت به شریعت و نوعی شرک به حساب میآید.
ماموستا احمدی درادامه افزود: خداوند مؤمنان را از خیانت در امانتها برحذر میدارد؛ چراکه خیانتکار نه تنها به مردم، بلکه به خدا و پیامبر نیز خیانت کرده است.
ماموستا احمدی در ادامه گفت: پیمانشکنی و خیانت، دلها را سخت و قسی میکند و انسان را از رحمت الهی دور میسازد.