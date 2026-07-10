انسجام ملی، مهمترین پاسخ ملت ایران به دشمنان است
امام جمعه موقت بوشهر گفت: حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع، وداع و سوگواری قائد شهید امت اسلامی، جلوهای از وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛
حجتالاسلام یوسف جمالی در خطبههای نماز جمعه این هفته بوشهر با بیان اینکه حضور گسترده مردم در آیینهای سوگواری رهبر، بیانگر پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب است، گفت: این حضور تاریخی، سرمایهای برای اقتدار و وحدت ملی به شمار میرود.
وی با اشاره به مطالبات مطرحشده در مراسمهای سوگواری، اظهار کرد: مردم بر ضرورت پاسخ قاطع به اقدامات دشمن و حفظ امنیت و اقتدار کشور تأکید دارند و این حضور مردمی، پیام روشنی از ایستادگی و حمایت از آرمانهای انقلاب به دشمنان مخابره کرد.
امام جمعه موقت بوشهر همچنین با اشاره به تحولات منطقه، حضور مردم در صحنههای مختلف را عامل تقویت اقتدار ملی دانست و گفت: رمز پیروزی ملت ایران، وحدت، انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان است و دشمن همواره در پی ایجاد اختلاف و دودستگی است.
وی با تأکید بر اینکه نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکاییها از منطقه قطعی است، افزود: مردم خواهان انتقام هستند و ما تا تحقق این مطالبه، فریاد «انتقام، انتقام» را سر خواهیم داد.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به تهدیدات دشمن تصریح کرد: دشمن با وقاحت تمام، رهبر عزیز ما و مسئولان کشور را تهدید میکند. در چنین شرایطی باید تضمین عینی و عملی برای حفظ جان رهبر و مسئولان نظام وجود داشته باشد و این امر محقق نمیشود مگر با مجازات عاملان جنایتکارآمریکایی و صهیونیستی؛ ما در کنار مسئولان و نیروهای نظامی به فضل الهی کاخ سفید را بر سر ساکنانش آن ویران خواهیم کرد.
جمالی با بیان اینکه آمریکا با تمام وجود شکست را پذیرفته است، خاطرنشان کرد: عصبانیت رئیسجمهور مفلوک آمریکا ناشی از همین شکست و اقتدار نظام اسلامی است که به پشتوانه مردم ایستاده است.
خطیب نماز جمعه همچنین به کشورهای عربی منطقه هشدار داد: آمریکا آنقدر زبون شده که حتی نمیتواند امنیت خودش را تأمین کند. اگر راه عزت را میخواهید، به مسیر قرآن برگردید و بدانید که شمشیر انتقام ما بر سر ظالمان فرود خواهد آمد.
وی در ادامه با اشاره به سالروز قیام مسجد گوهرشاد، بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات مرتبط با عفاف و حجاب تأکید کرد و افزود: همه دستگاهها، نهادها و گروههای مردمی در قبال این فریضه مسئولیت دارند و اجرای دقیق قوانین این حوزه باید با جدیت دنبال شود.
جمالی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری، از بیانیه این مجلس قدردانی کرد و به مناسبت هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی، بر لزوم توجه بیشتر به نیازهای اقشار تحت پوشش این نهادها و حمایت از آنان برای ارتقای رفاه اجتماعی تأکید کرد.