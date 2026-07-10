امام جمعه تکاب گفت:مردم قدرشناس ایران یکصدا فریاد انتقام خواهی خود را در تشییع رهبر مجاهد شهید خویش سردادند و مسؤلان باید انتقام خون رهبری و جوانان و مردم کشورمان را از عاملان جنایت بگیرند.

انتقام خون رهبری خواسته ملت ماست و باید محقق شود

انتقام خون رهبری خواسته ملت ماست و باید محقق شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: بدعهدی و دشمنی ذات پلید آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی است و مسؤلان نباید به این بدعهدان اعتماد کنند.

امام جمعه تکاب افزود: مردم قدرشناس ایران یکصدا فریاد انتقام خواهی خود را در تشییع رهبر مجاهد شهید خویش سردادند و مسؤلان باید انتقام خون رهبری و جوانان و مردم کشورمان را از عاملان جنایت بگیرند.

وی گفت: ملت ما دوشادوش رهبری مقاوم ایستاده و خواهان تنبیه و مجازات قاتلان رهبر شهیدمان هستند چرا که اگر این جانیان قاتل مجازات نشوند مجدد مرتکب جنایات بزرگتری خواهند شد.

امام جمعه تکاب گفت: تشییع باشکوه رهبر مجاهد شهید و رستاخیز ملل ایران و عراق در این میدان آب پاکی را روی دستان دژخیمان پلید ریخت و اقتدار ایران اسلامی را رقم زد.

وی گفت:مسؤلان پاسخگوی مردم باشند و در مورد تزریق اعتبار و هزینه کرد آن برای شهرستان به مردم توضیح دهند میزان کار در چه حدی بوده است.