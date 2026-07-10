انتقام خون رهبری خواسته ملت ماست و باید محقق شود
امام جمعه تکاب گفت:مردم قدرشناس ایران یکصدا فریاد انتقام خواهی خود را در تشییع رهبر مجاهد شهید خویش سردادند و مسؤلان باید انتقام خون رهبری و جوانان و مردم کشورمان را از عاملان جنایت بگیرند.
امام جمعه تکاب افزود: مردم قدرشناس ایران یکصدا فریاد انتقام خواهی خود را در تشییع رهبر مجاهد شهید خویش سردادند و مسؤلان باید انتقام خون رهبری و جوانان و مردم کشورمان را از عاملان جنایت بگیرند.
وی گفت: ملت ما دوشادوش رهبری مقاوم ایستاده و خواهان تنبیه و مجازات قاتلان رهبر شهیدمان هستند چرا که اگر این جانیان قاتل مجازات نشوند مجدد مرتکب جنایات بزرگتری خواهند شد.
امام جمعه تکاب گفت: تشییع باشکوه رهبر مجاهد شهید و رستاخیز ملل ایران و عراق در این میدان آب پاکی را روی دستان دژخیمان پلید ریخت و اقتدار ایران اسلامی را رقم زد.
وی گفت:مسؤلان پاسخگوی مردم باشند و در مورد تزریق اعتبار و هزینه کرد آن برای شهرستان به مردم توضیح دهند میزان کار در چه حدی بوده است.