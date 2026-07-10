ائمه جمعه استان کهگیلویه و بویراحمد از حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه شهر لیکک گفت: تشییع بی‌نظیر پیکر رهبر امت در ایران و عراق، نشان داد که راه شهیدان با قدرت ادامه دارد و خون شهید به فرهنگ مقدس مقاومت، حیات دوباره بخشید.

حجت‌الاسلام اسماعیل صلواتی با بیان اینکه خون‌خواهی رهبر شهید، پاسداری از آرمان‌های انقلاب است افزود: دشمن تصور می‌کرد با حذف فیزیکی یک شخص، اندیشه او نابود می‌شود؛ اما شهادت، پیام مکتب را رساتر به جامعه منعکس می‌کند.

وی، معنویت، اخلاص، ساده‌زیستی، استکبارستیزی و حمایت از محرومان را از خصوصیات برجسته حضرت آیت‌الله امام شهید سید علی خامنه‌ای برشمرد و بر ضرورت برافراشته نگه‌داشتن پرچم شهدا تأکید کرد.

صلواتی، خون‌خواهی قبل از انتقام را به معنای پاسداری از آرمان‌های شهید دانست و گفت: هر اقدامی که باعث پیشرفت و تقویت جبهه مقاومت شود، گامی در جهت خون‌خواهی رهبر شهید است.

وی با تشبیه شرایط کنونی به حادثه عاشورا ادامه داد: امروز در بحبوحه جنگ روایت‌ها قرار داریم و وظیفه داریم اجازه ندهیم روایت تحولات به دست دشمن بیفتد؛ چراکه خون مطهر امام شهید در نهایت ریشه استکبار و آمریکا را از منطقه بر خواهد چید.

امام جمعه چرام هم در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به حماسه حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، این رویداد را تبلور ایمان و بصیرت ملت ایران دانست.

حجت الاسلام سید نوراله افشار با اشاره به ابعاد راهبردی تشییع باشکوه شهید، آن را بزرگترین رزمایش دفاع غیرنظامی و پدافند غیرعامل دانست و تصریح کرد: این تجمع میلیونی، محاسبات دشمن را در راهبرد دیپلماسی اجبار و ترور بر هم ریخت و بازدارندگی عظیمی را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه ملت ایران در این روز‌های سخت، بزرگ و آماده برای کار‌های سخت‌تر شده‌اند، اظهار داشت: دیشب قلوب مؤمنین پر از غم بود، عزیز دلشان را به خاک سپردند، اما همچنان سرپا و امیدوار به آینده‌اند.

خطیب جمعه سرفاریاب هم به حماسه تاریخی و ماندگار تشییع ده‌ها میلیونی و با شکوه رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در هفته سوم تیرماه اشاره کرد و این اقدام هوشیارانه مردم را مجاهدتی ملی و تمدنی و مصداق عمل صالح جمعی و مایه غیظ دشمنان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام زارعی پور افزود: خون پاک رهبر شهیدمان، فتنه‌ها و فساد‌ها را می‌شوید و باعث ماندگاری اهداف الهی خواهد شد.