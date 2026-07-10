نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید با حضور حدود ۴۳ میلیون نفر؛ به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی مراسم تشییع در تاریخ جهان به رزمایشی بی‌نظیر از وحدت ملی و دیپلماسی عزتمندانه، تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نمازجمعه امروز؛ با اشاره به حضور ۴۳ میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب و نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: برخی از کشور‌های اسلامی برای کسب عزت ظاهری زیر چتر آمریکا و اسرائیل رفته‌اند، در حالی که خداوند می‌فرماید: عزت دست خداست و زیر بیرق کفر، عزتی به‌دست نخواهد آمد.

وی اضافه کرد: در مماشات و چراغ سبز نشان دادن به دشمنان و قاتلان، عزتی به وجود نخواهد آمد و همانطور که در قرآن کریم هم آمده؛ انسانی که ایمان واقعی ندارد و دین، لق‌لقهٔ زبان اوست، نمی‌تواند درک کند که عزت از آنِ خدا، رسول خدا و مؤمنین است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای خاموش‌کردن نور ولایت بیان کرد: دشمنان ما تلاش کردند که نور ولایت را با شهادت رهبر عظیم‌الشان امت اسلامی خاموش کنند؛ اما نتیجه، درخشان‌تر شدن نور ولایت فقیه در تمام دنیا شد.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام در خصوص تشییع پیکر رهبر شهید تصریح کرد: برای تشییع پیکر مطهر قائد شهیدمان، آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردند که مانع شوند تا کشور‌های خارجی در این مراسم شرکت نکنند؛ موانعی هم برای برخی ایجاد کردند؛ اما جمهوری اسلامی از موضع عزت ورود کرد و یک دعوت عام گرفت؛ نه دعوت خصوصی و اجازه ورود به غربی‌های حامی قاتلان رهبر شهیدمان را برای تشییع پیکر نداد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار ادامه داد: با وجود اینها، حدود ۱۰۰ کشور، در تشییع پیکر مبارک شهید ما شرکت کردند و در واقع، یک رزمایش دیپلماسی، برای عزتمند بودن جمهوری اسلامی در مقیاس جهانی رقم خورد.

امام جمعه ایلام تأکید کرد: این رزمایش وحدت ملی کشور ایران را نشان داد و رزمایش جبهه مقاومت در سطح دنیا بود؛ حضوری ده‌ها میلیونی که به دشمن نشان داد؛ مردم پایبند به ولایت، امامت و ولایت فقیه هستند؛ ارادتمندی این عاشقان در تشییع پیکر نشان داد که مردم ما اکنون گوش به فرمان ولی فقیه، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای هستند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام خطاب به دشمنان تأکید کرد: دشمنان اگر بخواهند این حرکت مردم ما را درک کنند، باید تاریخ عاشورا را بخوانند و با فرهنگ عاشورا آشنا شوند؛ ۱۴۰۰ سال از شهادت اباعبدالله الحسین و یاران باوفایش می‌گذرد؛ اما هنوز فریاد «یَا لَثَارَاتِ الْحُسَیْن» پیروان حسینی در دنیا طنین‌انداز است.

وی ادامه داد: خون قائد شهید ما تا نابودی آمران و قاتلان او، خروشان است؛ شهید سیدعلی خامنه‌ای، برای ترامپ و نتانیاهو، پرچم عزا برافراشت.

کریمی‌تبار افزود: این خاصیت خون شهید است که جامعه را به قیام وادار می‌کند؛ ما امروز به ترامپ و نتانیاهو اعلام می‌کنیم در کابوس دهشتناک جنایت خود باشید و برای نابودی خود لحظه‌شماری کنید؛ تا بسیجیان و جانبازان مکتب انقلاب اسلامی، شما را به درک واصل کنند.

امام جمعه ایلام که با لباس رزم خطبه‌ها را ایراد کرد با اشاره به انتقام، تشریح کرد: به‌عنوان کوچک‌ترین سرباز جان‌برکف ولی‌فقیه اعلام می‌کنم برای به‌درک واصل کردن قاتلان امام شهیدمان در میدان هستیم و این مردم به فرماندهٔ معظم کل قوا، نایب امام زمان نشان دادند که «انتقام، انتقام» خواست ملت ماست و انتظار مردم از تصمیم‌سازان این است که بدون مماشات، مجاهدانه و انقلابی دنبال انتقام از قاتلان باشند.

وی با یادآوری آرامش روح شهید ادامه داد: روح ملکوتی قائد عظیم‌الشان ما، برای همیشه در آغوش حضرت ثامن‌الحجج (ع) آرامش پیدا کرد؛ اما راه او، آرمان او و عمل به نصایح و فرامین او، چراغ راه ما است.

وی تشریح کرد: در قبال نقض مکرر آتش‌بس و اعلام رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر پایان تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی؛ باید تغییر رویه‌ای نسبت به دشمن داشته باشیم؛ تا کی دشمن آماده شود، حمله کند، اهداف را بزند و هر وقت هم نتوانست، بگوید آتش‌بس و ما هم تبعیت کنیم؟ نباید هر بار فرصت تازه‌ای برای تجدید قوا به دشمن بدهیم این تجربهٔ تلخ تکرار شود؟

کریمی‌تبار تأکید کرد: قوهٔ مجریه و تمام قوا با تمام توان باید در برابر دشمن بایستند و حالت تهاجمی و بازدارنده داشته باشند.