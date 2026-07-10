حضور میلیونی مردم ایران و عراق در تشییع رهبر شهید، نماد وحدت امت اسلامی است
امام جمعه سردشت گفت: حضور میلیونی مردم ایران و عراق در تشییع رهبر شهید، نماد وحدت امت اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
امام جمعه سردشت در خطبههای نماز جمعه، با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، حضور گسترده و باشکوه مردم ایران و عراق در این مراسم را جلوهای از وحدت، وفاداری و همبستگی امت اسلامی دانست.
ماموستا محمد واوی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، اظهار کرد: خروش مردم در آیین تشییع، نشان داد که راه شهدا و آرمانهای آنان همچنان در دل ملت زنده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با موضوع زندگی خوب گفت: هر انسانی برداشت و تعریف خاص خود را از یک زندگی خوب و خوشبخت دارد، اما زندگی مطلوب زمانی محقق میشود که در کنار آرامش و رفاه، بر پایه ایمان، اخلاق، رضایت الهی و خدمت به دیگران بنا شده باشد.
امام جمعه سردشت بر ضرورت توجه به ارزشهای دینی و اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: سعادت واقعی در سایه تقوا، قناعت، مسئولیتپذیری و داشتن روابط سالم با خانواده و جامعه به دست میآید.