به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت در خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، حضور گسترده و باشکوه مردم ایران و عراق در این مراسم را جلوه‌ای از وحدت، وفاداری و همبستگی امت اسلامی دانست.

ماموستا محمد واوی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، اظهار کرد: خروش مردم در آیین تشییع، نشان داد که راه شهدا و آرمان‌های آنان همچنان در دل ملت زنده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با موضوع زندگی خوب گفت: هر انسانی برداشت و تعریف خاص خود را از یک زندگی خوب و خوشبخت دارد، اما زندگی مطلوب زمانی محقق می‌شود که در کنار آرامش و رفاه، بر پایه ایمان، اخلاق، رضایت الهی و خدمت به دیگران بنا شده باشد.

امام جمعه سردشت بر ضرورت توجه به ارزش‌های دینی و اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: سعادت واقعی در سایه تقوا، قناعت، مسئولیت‌پذیری و داشتن روابط سالم با خانواده و جامعه به دست می‌آید.