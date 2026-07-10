هم‌زمان با مراسم تشییع و تدفین پیکر حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، مجلس ذکر، دعا و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب با حضور دراویش و جمعی از دوستداران اهل‌بیت (ع) در یکی از تکایای بوسنی و هرزگوین برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، در این مراسم حاضران با اقامه نماز، قرائت فاتحه و برگزاری آیین ذکر، یاد و خاطره آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و دیگر شهدای اخیر ایران را گرامی داشتند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین نیز با حضور در این مراسم از همدردی مردم بوسنی با ملت ایران قدردانی کرد.

وی با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با ایام بزرگداشت قربانیان نسل‌کشی سربرنیتسا، اظهار داشت: همان‌گونه که مردم بوسنی هر سال یاد شهدای خود را گرامی می‌دارند، امروز ملت ایران نیز در سوگ رهبر شهید و دیگر شهدای خود عزادار است و از ابراز همدردی مردم بوسنی سپاسگزار است.

تکایا در بوسنی و هرزگوین از مراکز مهم عرفان اسلامی و برگزاری مجالس ذکر به شمار می‌روند و این آیین نیز در فضایی معنوی و همراه با دعا برای رهبر شهید و دیگر شهدای ایران برگزار شد.