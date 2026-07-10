امام جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر استمرار مسیر شهادت، رهبر شهید انقلاب را نماد مقاومت و پیشران پیروزی بر باطل دانست و تصریح کرد که انتقام حقیقی از جنایات دشمن، در گرو خروج آمریکا از منطقه و فروپاشی رژیم صهیونیستی است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امام جمعه موقت خرم‌آباد، در خطبه‌های نماز جمعه امروز، با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع) و نقش ایشان در تبیین پیام عاشورا، بر ضرورت حفظ و ترویج آرمان‌های نهضت حسینی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر، با یادآوری ایام سوگواری و اشاره به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، ایشان را از مؤمنانی دانست که بر عهد خود با خداوند استوار ماندند و در مسیر دفاع از حق، به فیض عظیم شهادت نائل شدند. وی با استناد به آیات قرآن کریم، ایستادگی رهبر شهید را مظهر نبرد نهایی میان حق و باطل توصیف کرد.

شمسی‌فر در ادامه سخنان خود با تبیین تقابل میان مکتب اسلام ناب و مکتب لیبرالیسم غربی، افزود: «در حالی که جریان استکبار جهانی با تکیه بر مادی‌گرایی و حمایت از تروریسم و ظلم، به دنبال غارت ملت‌ها و تضعیف هویت‌های دینی است، مکتب اسلام با محوریت عدالت‌خواهی و حمایت از مظلومان، در برابر آن ایستاده است.» وی با اشاره به نقش شهید حاج قاسم سلیمانی و رهبر معظم انقلاب در این تقابل، بر ضرورت ایستادگی در برابر نمادهای استکبار همچون ترامپ و نتانیاهو تأکید کرد.

امام جمعه موقت خرم‌آباد در بخش پایانی با اشاره به مطالبه عمومی برای قصاص عاملان ترور فرماندهان مقاومت و رهبر شهید، تأکید کرد: «انتقام حقیقی فراتر از بازداشت افراد است؛ انتقام واقعی با شکست خوردن جبهه باطل، خروج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی محقق خواهد شد.» وی خاطرنشان کرد که ملت ایران، ملت مقاومت و شهادت است و با هیچ تهدید و فشاری، از مسیر آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.