مدیرکل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر گفت: درآمد ۶۰۳ میلیون دلاری گمرکات استان بوشهر در جنگ تحمیلی سوم از صدور یک میلیون و ۵۱۳ هزار تن کالا حاصل شده است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی محصولات پتروشیمی، معدنی و کشاورزی بوده است.

مدیرکل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر ادامه داد: چین، ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان، تایلند، آفریقای جنوبی، روسیه، سری‌لانکا، ازبکستان و تاجیکستان مهم‌ترین مقاصد صادراتی کالا‌های استان در این مدت بودند.

سلیمانی گفت: در این مدت، ۲۰۱ هزار تن کالا توسط حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ حامل از گمرکات استان ترخیص شد که بیش از ۸۳ هزار تن آن کالا‌های اساسی بود.

وی افزود: بیشترین سهم کالا‌های اساسی وارداتی به برنج با بیش از ۶۷ هزار تن اختصاص داشت.