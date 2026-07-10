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امام جمعه پلدشت گفت: شعارهایی که مردم در مراسم تشییع رهبر شهید در شهرهای مختلف سر دادند خواستار این بودند که منتقم و خون خواه امام شهید هستند و این پیام به مسئولین منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجتالاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه پلدشت با اشاره به تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: بیعت میلیونی مردم ایران با رهبر انقلاب در تشییع رهبر شهید دوباره به اثبات رسید و مردم با حضور خود نشان دادند که دست از کار انقلاب نمیکشند.
وی تصریح کرد: همبستگی، وفاداری و انسجام مردم ایران در تشییع رهبر شهید به جهانیان مخابره شد و این حضور نشانه این بود که ملت ایران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تا پای جان وفادار میمانند.
امام جمعه پلدشت با اشاره به حضور ۴۱ الی ۴۳ میلیون نفری در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید افزود: شعارهایی که مردم در مراسم تشییع رهبر شهید در شهرهای مختلف سر دادند خواستار این بودند که منتقم و خون خواه امام شهید هستند و این پیام به مسئولین منتقل شد.
وی اظهار کرد: بازتاب گسترده مراسم باشکوه تشییع در سطح بینالمللی و حضور عظیم مردمی، بازخوردهای بسیار مثبتی در فضای جهانی داشته و توجه بسیاری از رسانهها، تحلیلگران و ناظران بینالمللی را به خود جلب کرده است.
جمشیدی گفت: حضور گسترده، بسیاری از تحلیلها، ارزیابیها و محاسبات دشمنان نسبت به وضعیت کشور را دچار تغییر کرد و موجب شگفتی و نا امیدی آنان شد؛ چرا که ملت ایران در این مراسم، تصویری روشن از پیوند عمیق خود با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب را به نمایش گذاشت.
وی تصریح کرد: مسئولین باید قدردان حضور مردم باشند، مردم نشان دادند که خسته نیستند و از مسئولین نیز انتظار دارند در خون خواهی رهبر شهید و همچنین مذاکرات با قدرت کامل در مقابل استکبار و دشمنان بایستند.
امام جمعه پلدشت افزود: حضور مردم در خیابان نباید کم رنگ شود تا هر زمانی که رهبری مصلحت بدانند ما در خیابان حضور داریم تا به دنیا اعلام کنیم که امام ما را با زبان روزه و تشنه شهید کردند و خونخواه ایشان هستیم و تا انتقام سخت نگیریم آرام نمیشویم.
وی اظهار کرد: سیاستهای اعلامی مقام عظمای ولایت در ۵ بیانیه تا به امروز این است که همه باید به دفاع موثر، پشیمان کننده و رها نکردن متجاوز، مدیریت کامل تنگه هرمز، پاسداری از سرمایه ملی هستهای و موشکی، گرفتن غرامت خسارتهای جنگ و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان، یکپارچگی جبهه مقاومت، خروج آمریکا از منطقه، تخلص از فتنه صهیونی و استمرار حضور و نقشآفرینی موثر مردم ملزم باشیم.
جمشیدی با اشاره به حملات دشمنان آمریکایی و صهیونی به جنوب کشور گفت: مدیریت تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح ایران و نظام جمهوری اسلامی انجام میشود بهگونهای که به نفع ملت باشد.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی که مردم وارد میشود، تصریح کرد: در شرایط حاضر که کشور در حالت جنگ به سر میبرد باید به مسائلی پرداخت که مستقیم با زندگی مردم بهویژه طبقه ضعیف مرتبط است.
امام جمعه پلدشت افزود: مردم از مسئولان انتظار دارند تا با استفاده از قوانین و ضوابط دینی و نظارتی، برخوردی قاطع و بدون ارفاق با متخلفان داشته باشند.