

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه تیم هندبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ چین، با حضور علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون، ایرج رضایی رئیس سازمان تیم‌های ملی هندبال، اعضای کادر فنی و ملی‌پوشان در محل فدراسیون برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، اخوان سرپرست تیم هندبال جوانان، به نمایندگی از کادر فنی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و زحمات فدراسیون در مسیر آماده‌سازی تیم، از عزم جدی بازیکنان برای کسب موفقیت در این دوره از مسابقات خبر داد. در ادامه نیز ملی پوشان به بیان انگیزه‌های بالای خود برای افتخارآفرینی در این رویداد مهم پرداختند.

در ادامه علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، در جمع ملی‌پوشان ضمن خداقوت به ملی پوشان و کادر فنی اظهار داشت: شاهد برگزاری اردو‌های فشرده و متوالی بودیم و شخصاً از روند آماده‌سازی تیم رضایت کامل دارم. فدراسیون تمام تلاش خود را به کار بست تا برنامه‌های مدنظر کادر فنی را تا حد امکان پیاده‌سازی کند. تیم ملی چهار روز زودتر راهی چین می‌شود تا به امید خدا یک دیدار تدارکاتی نیز در کشور میزبان برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون هندبال با تاکید بر اهمیت مسابقات قهرمانی جوانان آسیا خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها پس از رده بزرگسالان، مهم‌ترین و با کیفیت‌ترین رویداد هندبال در قاره کهن محسوب می‌شود و سطح آن بسیار بالاست.

پاکدل در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم برخورداری از ذهنیت برنده تصریح کرد: امروزه در دنیای ورزش حرفه‌ای، در کنار تمرینات و آماده‌سازی فیزیکی، عنصر «خواستن» و برخورداری از آمادگی بالای ذهنی و روانی حرف اول را می‌زند. فراموش نکنید که شما نماینده ۹۰ میلیون ایرانی هستید. ممکن است در جریان رقابت‌ها با چالش‌هایی نظیر مسائل داوری مواجه شوید، اما باید با قدرت و تمرکز کامل کار خود را پیش ببرید و اجازه ندهید عوامل بیرونی خللی در عملکرد شما ایجاد کنند.

وی در پایان گفت: از تلاش‌های کادرفنی و تمامی بازیکنان سپاسگزارم. امیدوارم این زحمات به موفقیت تیم و شادی دل مردم ایران عزیز منتهی شود و با دست پر به میهن بازگردید.

در پایان این مراسم، ملی‌پوشان هندبال ایران با عبور از زیر قرآن به مسابقات قهرمانی آسیا بدرقه شدند. کاروان تیم ملی جوانان امشب (جمعه ۱۹ تیر) تهران را به مقصد چین ترک خواهد کرد.

مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ از ۲۳ تیر تا ۳ مرداد در چین برگزار می‌شود و بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته، تیم ملی جوانان ایران در گروهی بسیار دشوار که می‌توان آن را گروه مرگ نامید، با تیم‌های قدرتمند ژاپن، کره جنوبی، کویت، قطر، هند و امارات همگروه است.

برنامه دیدار‌های تیم هندبال جوانان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵: ایران – کویت / ساعت ۰۹:۳۰

پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵: ایران – کره جنوبی / ساعت ۰۵:۳۰

جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵: ایران – امارات / ساعت ۰۹:۳۰

یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵: ایران – قطر / ساعت ۰۷:۳۰

دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵: ایران – ژاپن / ساعت ۱۱:۳۰

سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵: ایران – هند / ساعت ۰۹:۳۰