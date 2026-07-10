آتش سوزی گسترده بیش از سه هزار هکتار از مراتع و جنگل‌های اسپانیا را تاکنون نابود کرد، چندین قربانی گرفت و صد‌ها نفر نیز خانه و کاشانه خود را از دست دادندیا ناچار به ترک آن شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن ، آتش سوزی گسترده بیش از سه هزار هکتار از مراتع و جنگل‌های اسپانیا را تاکنون نابود کرد، چندین قربانی گرفت، ده‌ها مصدوم و مفقود بر جای گذاشت و صد‌ها نفر نیز خانه و کاشانه خود را از دست دادندیا ناچار به ترک آن شدند.

رسانه‌های انگلیس با درج این خبر از درگذشت دست کم چهار انگلیسی در آتش سوزی اسپانیا خبردادند و افزودند: ۱۷ هواپیما، ۱۵۰ آتش نشان و چهار ماشین آتش‌نشانی همچنان در حال مبارزه با آتش‌اند.

روزنامه دیلی اکسپرس در انگلیس نوشت: حداقل ۱۱ نفر پس از پیدا شدن چهار جسد در یک خودروی سوخته که فرمان آن در سمت راست قرار داشت (فرمان خودرو‌های انگلیسی سمت راست خودرو قرار دارد). بیم آن می‌رود که چندین بریتانیایی در آتش‌سوزی اسپانیا جان خود را از دست داده باشند.