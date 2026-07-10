پیام تشکر فرمانده انتظامی لرستان از حضور مردم در بدرقه رهبر شهید
فرمانده انتظامی استان لرستان در پیامی از حضور پرشور، باشکوه و کمنظیر مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان در آیینهای وداع، تشییع و عزاداری قائد شهید امت قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی استان لرستان در پیامی با قدردانی از حضور پرشور، باشکوه و کمنظیر مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان در آیینهای وداع، تشییع و عزاداری قائد شهید امت، این حضور تاریخی را نماد وفاداری ملت ایران به ولایت، استمرار راه شهیدان و تجدید بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، آرمانهای والای انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، امام شهید و همه شهدای والامقام انقلاب اسلامی دانست.
متن پیام سردار محمد رضا هاشمیفر به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾
(سوره احزاب، آیه ۲۳)
ملت شریف، مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان لرستان
حضور باشکوه و آگاهانه شما در آیینهای وداع، تشییع و عزای قائد شهید امت، همزمان با خروش عظیم ملت ایران و مردم وفادار عراق، جلوهای ماندگار از عشق به ولایت، وفاداری به انقلاب اسلامی و دلدادگی به مکتب عاشورا را به نمایش گذاشت.
این حضور تاریخی، تنها بدرقهای باشکوه برای امام شهیدمان نبود، بلکه تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره)، امام شهید، همه شهدای انقلاب اسلامی و بیعتی استوار با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای بود؛ بیعتی که ریشه در ایمان، بصیرت و ولایتمداری این ملت دارد.
شکوه مراسم وداع و تشییع در ایران اسلامی و عراق، بار دیگر ثابت کرد که راه امام شهید با عزمی راسخ ادامه خواهد یافت و ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و شعار جاودانه "هیهات منا الذلة"، پرچم عزت، استقلال و مقاومت را برافراشته نگاه خواهد داشت.
انقلاب اسلامی ایران، برخاسته از نهضت سرخ حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، پرچمدار مبارزه با استکبار و حامی مظلومان جهان است و با هدایت ولایت و پشتیبانی ملت بصیر، با اقتدار مسیر پرافتخار خود را ادامه خواهد داد.
اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ قائد شهید امت و همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از حضور کمنظیر و مسئولانه مردم شریف استان لرستان صمیمانه قدردانی میکنم و اطمینان دارم این ملت بزرگ، همچنان پاسدار آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و خون پاک شهیدان خواهد ماند.
از خداوند متعال، عزت، سربلندی، وحدت و توفیق روزافزون ملت بزرگ ایران اسلامی را در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تحت زعامت مقام ولایت مسئلت دارم.