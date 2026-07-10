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معاون علمی رئیسجمهور گفت: توجه به نخبگان از دغدغههای جدی رهبر شهید بود و ایشان حتی در روزهای پس از شهادت سید حسن نصرالله نیز بر استمرار دیدار و حمایت از نخبگان تأکید داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید انقلاب در ۱۱ مهر ۱۴۰۳، گفت: میخواهم خاطرهای را از ۱۱ مهر ۱۴۰۳ بیان کنم؛ چراکه رهبر شهید اعتقاد و اهمیت بسیار زیادی برای نخبگان قائل بودند.
وی افزود: ۱۱ مهر ۱۴۰۳ همزمان با اتفاقات مختلفی بود و در همان هفته نیز رویدادهای متعددی رخ داد؛ از جمله شهادت سید حسن نصرالله. به همین دلیل پیشبینی میکردیم که جلسه با نخبگان دستکم یک یا دو هفته به تعویق بیفتد، اما ایشان پیغام دادند که برنامه در موعد مقرر برگزار شود. حتی در همان جلسه نیز اعلام کردند که این شهادت برای ایشان بسیار سنگین بوده و میتوانستند برنامه نخبگان را یک یا دو هفته به تعویق بیندازند، اما آنچه برایشان اهمیت داشت، برگزاری جلسه با نخبگان بود. همچنین تأکید کردند: «تا جان در بدن دارم، از نخبگان حمایت میکنم.»
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور ادامه داد: در حاشیه آن برنامه، پیش از آغاز جلسه، دیدار خصوصی با ایشان داشتیم. در آن دیدار، برنامه هوش مصنوعی کشور را برای ایشان تشریح کردم. ایشان با دقت به توضیحات گوش دادند، نکات خود را بیان کردند و در پایان فرمودند: «این مسئله از همهچیز مهمتر است و شما این موضوع را بهطور کامل پیگیری کنید.» ما نیز تلاش کردیم این اتفاق محقق شود.
افشین با اشاره به شرایط کشور در جنگ، اظهار کرد: در این جنگ، تقریباً با بخش زیادی از دنیا روبهرو بودیم؛ آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورهای اروپایی در یک سو قرار داشتند و ما در سوی دیگر. اینکه توانستیم در این جنگ مقتدرانه ظاهر شویم، از کشور و استقلال آن حفاظت کنیم و اجازه ندهیم هیچ بیگانهای وارد کشور شود، حاصل فعالیتهای چند دهه گذشته کشور است.
وی درباره میراث رهبر شهید انقلاب گفت: اگر بخواهم بگویم میراث رهبر شهید برای کشور چه بوده است، باید از «میراث ماندگار سرافرازی» یاد کنم؛ یعنی تمرکز بر استفاده از کالای ایرانی، حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رشد اقتصادی، توجه به نخبگان، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توجه به حوزه علم و فناوری کشور. اینها میراث بزرگ و ماندگار سرافرازی است.