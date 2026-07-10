به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس گزارش‌های اولیه، هم‌اکنون ۲۰ نفر از نیرو‌های عملیاتی و داوطلب در منطقه حضور دارند و مشغول مهار آتش هستند. تاکنون حدود ۳۰ درصد از حریق مهار شده و تلاش برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر نقاط منطقه همچنان ادامه دارد.

نیرو‌های حاضر در محل با استفاده از تجهیزات موجود و به‌صورت میدانی در حال اطفای حریق هستند و با توجه به شرایط منطقه، عملیات تا مهار کامل آتش ادامه خواهد داشت.

اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارات احتمالی پس از پایان عملیات و بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.