نبض وفاداری در میدان شهدا؛ اراک برای صد و سی و یکمین شب
مردم اراک در صد و سی و یکمین شب از اجتماع مردمی حمایت از ایران و رهبری، بار دیگر با حضور پرشور در میدان شهدا، بر وحدت، همبستگی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند و با سر دادن شعارهای حماسی، حمایت خود را از ایران مقتدر و ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
میدان شهدای اراک برای صد و سی و یکمین شب متوالی، صحنه حضور پرشور مردمی بود که با وجود گذشت ماهها از آغاز این اجتماعات، همچنان با همان شور و انگیزه در کنار یکدیگر ایستادهاند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای انقلابی، بر حفظ وحدت ملی، اقتدار کشور و حمایت از مقام معظم رهبری تأکید کردند و اعلام داشتند که ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و فشار، استوار و یکپارچه خواهد ماند.