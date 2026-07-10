نبض وفاداری در میدان شهدا؛ اراک برای صد و سی و یکمین شب

مردم اراک در صد و سی و یکمین شب از اجتماع مردمی حمایت از ایران و رهبری، بار دیگر با حضور پرشور در میدان شهدا، بر وحدت، همبستگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند و با سر دادن شعار‌های حماسی، حمایت خود را از ایران مقتدر و ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.