مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت از سوی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهرکریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد با تبیین ابعاد شخصیت و شرایط شهادت رهبر شهید، بر ضرورت حفظ غیرت ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کرد.
سید علی خمینی در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تأثر عمیق از فقدان رهبر شهید،گفت: هنوز این حادثه برای ما هضم نشده است. گاهی با مشاهده صحنهها، ناخودآگاه انتظار حضور و سخنرانی ایشان را داریم؛ اما این رسم دار دنیاست و در برابر این ضایعه سنگین، چارهای جز صبر نیست.
وی با اشاره به شرایط خطیر پس از شهادت ایشان و جنگ تحمیلی، تصریح کرد: در آن دوران، فرصتی برای گوشهنشینی و سوگواری محض وجود نداشت. ملت بزرگ ایران در میدانها حضور یافتند و با تکیه بر خط ترسیم شده توسط امام (ره) و رهبر شهید، به بهترین نحو از اساس نظام محافظت کردند.
سید علی خمینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به توهمات دشمنان برای فروپاشی جمهوری اسلامی، گفت: آن زمان که دشمنان گمان میکردند با تهدید و فشار، میتوانند برای ملت ایران تعیین تکلیف کنند، همین مردم با حضور در صحنه، در میدانهای نبرد، در سپاه و ارتش، تمام آرزوهای کجاندیشان را نقش بر آب کردند.
وی با نقد برخورد برخی با شعارهای انقلابی مردم، تأکید کرد: نباید در بزنگاهها به مردم تکیه کرد و در زمان آرامش، آنها را با عناوین «تندرو» یا «افراطی» خطاب قرار داد. این مردم همان کسانی هستند که کشور و ناموس ایران را حفظ کردند و امروز نیز فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیلشان شنیده میشود.