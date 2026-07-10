به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد با تبیین ابعاد شخصیت و شرایط شهادت رهبر شهید، بر ضرورت حفظ غیرت ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کرد.

سید علی خمینی در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تأثر عمیق از فقدان رهبر شهید،گفت: هنوز این حادثه برای ما هضم نشده است. گاهی با مشاهده صحنه‌ها، ناخودآگاه انتظار حضور و سخنرانی ایشان را داریم؛ اما این رسم دار دنیاست و در برابر این ضایعه سنگین، چاره‌ای جز صبر نیست.

وی با اشاره به شرایط خطیر پس از شهادت ایشان و جنگ تحمیلی، تصریح کرد: در آن دوران، فرصتی برای گوشه‌نشینی و سوگواری محض وجود نداشت. ملت بزرگ ایران در میدان‌ها حضور یافتند و با تکیه بر خط ترسیم شده توسط امام (ره) و رهبر شهید، به بهترین نحو از اساس نظام محافظت کردند.

سید علی خمینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به توهمات دشمنان برای فروپاشی جمهوری اسلامی، گفت: آن زمان که دشمنان گمان می‌کردند با تهدید و فشار، می‌توانند برای ملت ایران تعیین تکلیف کنند، همین مردم با حضور در صحنه، در میدان‌های نبرد، در سپاه و ارتش، تمام آرزو‌های کج‌اندیشان را نقش بر آب کردند.

وی با نقد برخورد برخی با شعار‌های انقلابی مردم، تأکید کرد: نباید در بزنگاه‌ها به مردم تکیه کرد و در زمان آرامش، آنها را با عناوین «تندرو» یا «افراطی» خطاب قرار داد. این مردم همان کسانی هستند که کشور و ناموس ایران را حفظ کردند و امروز نیز فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل‌شان شنیده می‌شود.

سید علی خمینی در پایان با تأکید بر لزوم حفظ عزت ملی، خاطرنشان کرد: داغ شهادت، سنگین است، اما جسارتی که به ساحت ایران و ایرانی صورت گرفته، از آن نیز سنگین‌تر است. وی با طرح این پرسش که آیا می‌توان در برابر جسارت دشمنان سکوت کرد، افزود: غیرت ما اجازه نمی‌دهد در برابر قلدرمآبی‌های جرثومه‌های فساد، آرام بنشینیم و اجازه دهیم که دشمن بدون هیچ واکنشی از سوی ما، به اهداف خود دست یابد. این جسارت برای یک ملت، غیرقابل پذیرش است.