به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، امروز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ مردم مومن و انقلابی روستای شهرداران فریدن اصفهان همسان هموطنانمان در سراسر کشور در رثای شهادت حضرت آیت الله العظمی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) سوگواری کردند.

نمازگزاران فریدنی همچنین پس از اقامه نماز جمعه، با برپایی تظاهرات در خیابان های اطراف، ضمن تجدید عهد با آرمان های والای امامین انقلاب، بر پیروی از ولی امر مسلمین، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای تاکید کردند.