دیلی میل درباره حمایت و نامزدی ۳۲۲ نماینده حزب کارگر از اندی برنهام برای رهبری این حزب، و در نتیجه نخست‌وزیر آینده شدن او، گزارش داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس در روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ به این شرح است:

فایننشال تایمز‌ می‌نویسد اندی برنهام در حال گفت‌و‌گو درباره برنامه‌هایی است تا معاون نخست‌وزیرش بر «شماره ۱۰ شمالی» (دفتر نخست‌وزیری در شمال کشور) نظارت کند.

این خبر پس از آن منتشر می‌شود که شهردار سابق منچستر، امروز یک گام دیگر به منصوب شدن به عنوان نخست‌وزیر جدید نزدیک‌تر شد.

دیلی میرور گزارش می‌دهد: والدینی که فرزندان خود را در تیراندازی دانبلین از دست داده‌اند، از روپرت لوو به دلیل اینکه این قتل‌عام را «یک قتل» خوانده است، انتقاد کرده‌اند.

در این مرگبارترین تیراندازی جمعی در تاریخ بریتانیا، ۱۶ دانش‌آموز و یک معلم کشته شدند.

دیلی تلگراف گزارش می‌دهد: کمی بیدنوک به آن دسته از اعضای حزب محافظه‌کار که با او درباره طرح «کربن‌صفر خالص» (Net Zero) اختلاف‌نظر دارند، اجازه نخواهد داد در انتخابات سراسری آینده نامزد شوند.

دیلی میل خبر اصلی خود را به حمایت و نامزدی ۳۲۲ نماینده حزب کارگر از اندی برنهام برای رهبری این حزب، و در نتیجه نخست‌وزیر آینده شدن او، اختصاص داده است.

د سان در صفحه اول خود به جارل کوانسا پرداخته است؛ بازیکن بریتانیایی که پس از اخراج در بازی انگلیس مقابل مکزیک، با محرومیت دو جلسه‌ای در جام جهانی مواجه شده است.

دیلی اکسپرس، کمی بیدنوک در یادداشتی اختصاصی برای این روزنامه، رقبای سیاسی حزب محافظه‌کار را به سر هم کردن «مزخرفات» متهم کرده است.