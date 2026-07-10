به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، شماری از افراد با استفاده از سلاح سرد (قمه و چوب) اقدام به درگیری کرده بودند که این اقدام مخل نظم عمومی، موجب ارعاب و سلب آسایش شهروندان در آن منطقه شده بود.

عوامل انتظامی با حضور مقتدرانه و سرعت عمل در محل درگیری، ضمن پایان دادن به نزاع، ۴عامل اصلی این درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و در نهایت با دستور قضایی روانه زندان شدند.