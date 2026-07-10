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امام جمعه موقت شهرستان ری گفت: تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق، وداع تاریخی با آقای شهید در عتبات عالیات، عظمتی بود که تا بحال دیده نشده بود.
حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به سیل عظیم جمعیت مردم عراق در مراسم تشییع امام شهید گفت: ۱۰ میلیون نفر در نجف و کربلا از جمله شیعه و سنی بر پیکر رهبر شهید حضور پیدا کردند که اتحاد و انسجام را در این کشور به نمایش گذاشت.
همچنین نمازگزاران در نمازجمعه به پاسخ نیروهای مسلح در حملات اخیر آمریکا به ایران تاکید کردند و گفتند پاسخ به این عهدشکنی آمریکا باید محکم و کوبنده تر باشد.