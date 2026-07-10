حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به سیل عظیم جمعیت مردم عراق در مراسم تشییع امام شهید گفت: ۱۰ میلیون نفر در نجف و کربلا از جمله شیعه و سنی بر پیکر رهبر شهید حضور پیدا کردند که اتحاد و انسجام را در این کشور به نمایش گذاشت.

همچنین نمازگزاران در نمازجمعه به پاسخ نیروهای مسلح در حملات اخیر آمریکا به ایران تاکید کردند و گفتند پاسخ به این عهدشکنی آمریکا باید محکم و کوبنده تر باشد.