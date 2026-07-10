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وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان خوزستان تا اواخر هفته آینده به شهروندان گوشزد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد:براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه (بهویژه بعد از ظهرها)، در مناطق غربی و جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد بهصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ بنابراین احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
شمال خلیج فارس در این ایام مواج خواهد بود.
تا پایان هفته آینده روند افزایش دما در استان پیش بینی میشود بطوریکه از روز دوشنبه تا اواخر هفته وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بهجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی مورد انتظار است.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.