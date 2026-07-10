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آیت االله فلاحتی و هادی حق شناس در پیامی مشترک از حضور پرشور مردم در مراسم و آیینهای وداع با رهبر شهید انقلاب قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان در این پیام آمده است :
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
سلام و درود خدا بر شما مردم ولایتمدار، نجیب و حماسهساز خطه سرسبز گیلان، گیل مردان و گیلزنان غیرتمند که بار دیگر در آزمونی بزرگ، تاریخساز شدید.
شهادت جانسوز قائد عظیمالشأن، معمار اقتدار مقاومت و رهبر مظلوم و مقتدر انقلاب اسلامی، داغی گران بر دلهای امت اسلامی نهاد، اما در این بین، خروش شما مردم بصیر گیلان، همنوا با امت یکپارچه ایران و عراق، مرهمی بر این اندوه بیکران و تجلی بیبدیلی از پیوند عمیق امت و امامت بود.
حضور پرشکوه شما مردم بصیر در مراسم وداع، تشییع و بدرقه تاریخی پیکر مطهر امام شهید امت، چه آنان که رنج سفر به جان خریده و خود را به تهران، قم، مشهدالرضا (ع) و اعتاب مقدسه عراق رساندند و چه عزادارانی که در میدان شهدای ذهاب رشت و جایجای شهرها و روستاهای دیار میرزا کوچک جنگلی، صدای وفاداری سر دادند، تنها یک سوگواری نبود، بلکه از منظر جامعه شناختی و سیاسی، یک رزمایش عظیم اقتدار، تثبیتکننده امنیت ملی و همه پرسی دوبارهی وفاداری به اصل مترقی ولایت فقیه در حساسترین پیچ تاریخی دنیا بود.
شما فرزندان میرزا و وارثان خون ۸ هزار شهید گلگونکفن گیلان، با چشمانی اشک بار، اما گامهایی استوار، نشان دادید که پرچم عزت و استکبارستیزی که از آلبویه تا نهضت جنگل و از دفاع مقدس تا دفاع از حرم در این آب و خاک برافراشته بوده، هرگز بر زمین نخواهد افتاد.
این حضور آگاهانه، بیعتی محکم و ناگسستنی با خلف صالح ایشان، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) بود و به اتاقهای فکر دشمنان ثابت کرد که شجره طیبه انقلاب اسلامی، با خون شهیدانش تنومندتر میشود.
اینجانبان در برابر اینهمه شعور، زمانشناسی و وفاداری شما مردم شریف استان گیلان سر تعظیم فرود آوریم.
همچنین وظیفه است تا از زحمات شبانهروزی، دقیق و جهادی تمامی عوامل اجرایی استان اعم از شورای تأمین، نیروهای جانبرکف پاسداران غیور گیلانی، نیروی انتظامی و اطلاعاتی و بسیجیان دلاور، فرمانداران، شهرداران و دهیاران، کادر فداکار درمان، اورژانس و هلال احمر، صداوسیمای مرکز گیلان (شبکه باران) و اصحاب رسانه که راویان این حماسه بودند و به ویژه هیئات مذهبی، موکبداران و گروههای جهادی مردمی که در برپایی مراسمات استانی و تسهیل اعزام زائران گیلانی به مرکز کشور سنگ تمام گذاشتند، صمیمانه و از عمق جان تقدیر و تشکر نماییم.
انسجام و هم افزایی بینظیر دستگاههای حاکمیتی و مردمی در گیلان، برگ زرین دیگری در کارنامه مدیریت جهادی این استان ثبت کرد.
از درگاه حضرت احدیت، برای روح بلند و ملکوتی رهبر شهیدمان علو درجات و همنشینی با سالار شهیدان (ع)، و برای شما مردم قدرشناس گیلان، ثبات قدم در صراط مستقیم انقلاب و توفیق روزافزون تحت زعامت ولی امر مسلمین جهان مسألت داریم.
رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت
هادی حقشناس، استاندار گیلان