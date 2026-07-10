از خودباوری تا خوداتکایی؛ نقشه راه تولید ملی در اندیشه رهبر شهید
خودباوری و اعتماد به توانمندیهای ملی، از مهمترین محورهای بیانات رهبر شهید بود؛ رویکردی که با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، نقشآفرینی نسل جوان و توسعه دانش بومی، مسیر عبور از وابستگی و دستیابی به استقلال واقعی را ترسیم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
خودباوری و اعتماد به توانمندیهای ملی، همواره یکی از کلیدیترین محورهای بیانات رهبر شهید در حوزه پیشرفت کشور بوده است؛ نگاهی که استقلال اقتصادی و شکوفایی تولید را در گرو اتکا به ظرفیتهای داخلی و سرمایه انسانی میداند.
رهبر شهید، خودباوری را تنها یک فضیلت اخلاقی یا شعار فرهنگی نمیدانست، بلکه آن را راهبردی عملی برای عبور از چالشها، خنثیسازی فشارهای خارجی و تحقق توسعه پایدار معرفی میکرد. ایشان بارها بر این نکته تأکید داشتند که هرجا جوانان ایرانی به تواناییهای خود اعتماد کردهاند، دستاوردهایی بزرگ و ماندگار رقم خورده است.
در این چارچوب، بهرهگیری از دانش بومی، حمایت از نخبگان، تقویت شرکتهای دانشبنیان و میدان دادن به نسل جوان، از ارکان تحقق خوداتکایی و جهش تولید به شمار میرود؛ مسیری که میتواند وابستگی به خارج را کاهش داده و زمینهساز اقتدار اقتصادی کشور باشد.
کارشناسان نیز معتقدند تحقق این رویکرد، نیازمند همافزایی میان دولت، صنعت، دانشگاه و بخش خصوصی است تا سرمایههای انسانی و ظرفیتهای داخلی به موتور محرک تولید، نوآوری و پیشرفت کشور تبدیل شوند.
امروز، خودباوری در اندیشه رهبر شهید، صرفاً یک شعار نیست؛ بلکه نقشه راهی برای تبدیل اراده ملی به پیشرفت اقتصادی، رونق تولید و ساختن آیندهای متکی بر توان ایرانی است.