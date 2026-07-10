به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم بزرگداشت رهبر شهید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار می‌شود آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) برگزار می‌شود.

آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی از امشب به مدت سه شب، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

در این مراسم معنوی، برنامه‌هایی از جمله قرائت زیارت امین‌الله، مرثیه‌سرایی احمد واعظی، شعرخوانی محمد رسولی، همخوانی گروه آل‌طهٰ، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی، مرثیه‌سرایی محمود کریمی و نیز پخش کلیپ «رهبر شهید» پیش‌بینی شده است.

این آیین با هدف گرامیداشت مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و تبیین ابعاد شخصیتی، انقلابی و معنوی ایشان، برگزار و به مدت سه شب، میزبان زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی خواهد بود و همچنین در بخش‌هایی از مراسم، کلیپ‌هایی با موضوع رهبر شهید به نمایش در می‌آید.