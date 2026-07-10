همزمان با آیین تشییع و خاکسپاری باشکوه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایران، شهر‌های مختلف پاکستان نیز صحنه برگزاری مراسم‌های گسترده بزرگداشت، سوگواری و تجلیل از شخصیت و مجاهدت‌های ایشان بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام‌آباد، جمعی از علما، اندیشمندان، فعالان فرهنگی و اقشار مختلف مردم در سمیناری گرد هم آمدند و با گرامیداشت خدمات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان را پرچمدار وحدت امت اسلامی، مقاومت و بیداری ملت‌ها توصیف کردند.

در این مراسم، سخنرانان با اشاره به نقش تعیین‌کننده رهبر انقلاب در حمایت از آرمان فلسطین، دفاع از مظلومان و تقویت جبهه مقاومت، بر ادامه راه و اندیشه‌های ایشان تأکید کردند.

در دیگر شهر‌های پاکستان نیز مردم با حضور پرشور در آیین‌های سوگواری، اندوه خود را از این ضایعه ابراز کردند. در اسکردو، هزاران نفر همزمان با مراسم تشییع در مشهد، با پخش مستقیم این آیین، در عزای رهبر انقلاب به سوگ نشستند و بر تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

پاراچنار نیز شاهد حضور گسترده مردم، علما و خانواده‌های شهدا در مراسمی بود که به صحنه تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر استمرار مسیر مقاومت تبدیل شد.

برگزاری این مراسم‌ها در شهر‌های مختلف پاکستان، بار دیگر از پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی بخش قابل توجهی از مردم این کشور با انقلاب اسلامی ایران و جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکایت دارد.