رئیس جمهور در پیامی از میزبانی و تشییع با شکوه پیکر رهبر شهید انقلاب از سوی دولت و ملت بزرگ عراق قدردانی کرد و گفت: مردم ایران حمایت‌ها و صحنه‌ها و لحظات این تشییع با شکوه را فراموش نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به دولت و ملت عراق نوشت: از برادران عزیزم جناب آقای نزار آمیدی، و جناب على زیدى، رئیس جمهور و نخست وزیر کشور دوست و برادر جمهوری عراق، مسئولان این کشور و به ویژه ملت بزرگ و با تمدن عراق، مراجع و علمای این کشور که میزبان پیکر رهبر شهید ایران بودند؛ صمیمانه تشکر می‌کنم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آنچه در مراسم تشییع صورت گرفت، نشانه کرامت اسلامی و کرامت عربی شما بود و سرچشمه این رفتار کریمانه عشق به امیرالمومنین و سیدالشهدا است، تصریح کرد: رهبر شهید همیشه بر فضای برادری بین آحاد ملت و دولت ایران و عراق تاکید داشتند.

پزشکیان با اشاره به اینکه مردم ایران حمایت‌ها و صحنه‌ها و لحظات این تشییع با شکوه را فراموش نخواهند کرد افزود: امیدوارم با تکیه بر پیوند‌های عمیق برادری، فرهنگی و دینی، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.