معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در بازدید میدانی از محل حمله موشکی دشمن آمریکایی به پل «آق‌تکه‌خان» در شهرستان آق‌قلا گفت: با وجود آسیب وارد شده به این زیرساخت، هیچ‌گونه خللی در تامین، توزیع و عرضه کالا‌های اساسی استان ایجاد نشده و ذخایر موجود پاسخگوی نیاز مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر با بیان اینکه نگرانی از بابت تامین مایحتاج عمومی وجود ندارد، افزود: بخش قابل توجهی از جابه‌جایی کالا‌ها از مسیر‌های جایگزین قابل انجام است و تمهیدات لازم برای تداوم زنجیره تامین و توزیع کالا در استان پیش‌بینی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان تاکید کرد: ذخایر کالا‌های اساسی استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و علاوه‌بر موجودی انبارها، به دلیل ظرفیت بالای تولیدات کشاورزی هیچ کمبودی در تامین نیاز‌های مردم وجود ندارد.

کیان‌مهر با اشاره به رصد مستمر بازار خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ نشانه‌ای از کمبود کالا یا اختلال در عرضه اقلام اساسی در بازار مشاهده نشده و روند تامین و توزیع به‌صورت عادی در حال انجام است.