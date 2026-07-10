شهید علیرضا زینلی و دو فرزند خردسالش، آیما و هیدا، از نخستین شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هستند که در حمله رژیم صهیونیستی به تهران به شهادت رسیدند و اکنون مزارشان در زادگاهشان، تفرش، روایتگر ایثار و مظلومیت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید علیرضا زینلی به همراه دو فرزند دلبندش، آیما و هیدا زینلی، در نخستین روز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی در ۲۳ خردادماه به تهران، به شهادت رسیدند.

این پدر و دو فرزند، در حالی آسمانی شدند که زندگی‌شان به نمادی از مظلومیت مردم بی‌دفاع در تجاوز رژیم صهیونیستی تبدیل شد؛ روایتی تلخ از خانواده‌ای که در کنار هم زیستند و در کنار هم به دیدار معبود شتافتند.

پیکر مطهر این سه شهید، پس از تشییعی باشکوه، در زادگاهشان، شهرستان تفرش، آرام گرفت؛ جایی که امروز مزارشان مأمن دلدادگان فرهنگ ایثار و شهادت و یادآور جنایت دشمن و استقامت ملت ایران است.