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امام جمعه قرچک در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت خونخواهی شهدای مظلوم، وحدت و همدلی را رمز اقتدار ملت ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام اسماعیلی در خطبه دوم نماز عبادی-سیاسی جمعه اظهار داشت: ملت ایران با وجود تمامی چالشها و سختیهای معیشتی، در تشییع پیکر امام و شهید انقلاب اسلامی بهگونهای درخشیدند که این حرکت شایسته ثبت در تاریخ ایرانِ اسلامی است.
این حضور پرشورِ ملت، خود یک پیروزی و دستاوردی بزرگ است که دشمن را به شدت خشمگین کرده است؛ مردم بار دیگر با این اقدام، پاسخی قاطع و بیبدیل به دشمن دادند.
تمامی سیاستهای آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر حضور و بصیرت مردم خنثی شده است؛ بهگونهای که دشمن در برابر اقتدار ملت ایران، حقیقتاً بیچاره و درمانده مانده است.
تمام این بصیرت، شجاعت، آگاهی و حضور پرشور ملت، برخاسته از برکت وجود رهبری آگاه، شجاع، حکیم و دشمنشناس، یعنی شهید ما حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی) است.
ما با خلف صالح امام، یعنی حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای، عهد میبندیم که بیش از پیش بر مسیر رهبری شهید ایستاده و تابعِ محض فرمایشات ایشان خواهیم بود.
ما خونخواه رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم و از این موضع ذرهای کوتاه نخواهیم آمد. ملت بزرگ و رشید ایران نیز همگی خواستار خونخواهی هستند و ما تا انتقام نگیریم، آرام نخواهیم نشست
حجتالاسلام اسماعیلی در جمع نمازگزاران مصلی بزرگ قرچک با اشاره به جنایتهای دشمنان، بر تداوم مسیر خونخواهی شهدا و ایستادگی در برابر زیادهخواهی استکبار تأکید کرد و گفت: ملت ایران با حفظ انسجام و تبعیت از آرمانهای انقلاب اسلامی، دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام خواهد گذاشت.