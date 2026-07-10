امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و ابعاد تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید انقلاب الگوی ایجاد وحدت و اتحاد در کشور بودند.

شیخ یوسف جمالی افزود: ایشان همچنین دلسوزانه از هرگونه توهین به مقدسات اهل سنت جلوگیری می‌کردند و در قضیه حمایت از فلسطین نیز ایستادگی کامل داشتند.

*نماز جمعه میناب

حجت الاسلام و المسلمین علی رنجبری امام جمعه موقت میناب گفت: تشییع میلیونی رهبر شهید نشان دهنده ناکامی دشمن در حذف اندیشه و آرمان‌های ایشان در بین مردم بود.

*نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام عبدالمهدی حیدرزاده امام جمعه موقت بندرلنگه گفت: خون‌خواهی رهبر شهید نه تنها مطالبه مردم ایران، بلکه خواسته همه امت‌های آزادی‌خواه جهان است.

*نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه گفت: تشییع میلیونی قائد شهید امت دشمن را خشمگین کرده، اما آنان راه به جایی نخواهند برد.

*نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام و المسلمین حاجبی امام جمعه قشم گفت: حفظ وحدت، همبستگی ملی و پرهیز از اختلاف، مهم‌ترین راه نا امید کردن دشمن است.

*نماز جمعه رودان

حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با تاکید بر حفظ نظم جدید در تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز با مدیریت و تدبیر ایرانی باز می‌شود و نه با تهدید آمریکایی.

*نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حمید بارانی امام جمعه موقت بستک گفت: مردم با حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند.

*نماز جمعه اهل سنت بستک

سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک گفت: انسان باید در همه حال به دنبال حق و حقیقت باشد و تنها راه رسیدن به آن هم از مسیر دین امکانپذیر است.

*نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، نشانه پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

*نماز جمعه جاسک

حجت الاسلام و المسلمین علی ابراهیمی امام جمعه موقت جاسک گفت: عشق و علاقه به رهبر شهید نه تنها در اعماق وجود مردم ایران، بلکه همه آزادی خواهان جهان جای دارد.

*نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: حضور با شکوه امت اسلام در ایران و عراق برای تشییع رهبر شهید پیام انسجام و اتحاد را به جهان منعکس کرد.

*نماز جمعه سیریک

حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با گرامیداشت یاد سه شهید حمله دشمن به این شهرستان در روز‌های اخیر گفت: خون این شهدا ناظر بر اعمال مسئولان و مردم است و راه آنان تا تحقق اهداف انقلاب اسلامی ادامه دارد.

*نماز جمعه بشاگرد

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد ابعاد خونخواهی رهبر شهید را فراتر از میدان نبرد فیزیکی برشمرده و گفت: تبیین آرمان ها، خدمت به مردم، حفظ وحدت، تقویت مقاومت و تربیت نسل آینده از مصادیق آن است.

*نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود شهدوستی امام جمعه موقت هرمز با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع) و روز عفاف و حجاب گفت: این روز یادآور مقاومت تاریخی مردم در برابر کشف حجاب و پایبندی به ارزش‌های دینی و سبک زندگی ایرانی اسلامی است.