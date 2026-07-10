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امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و ابعاد تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید انقلاب الگوی ایجاد وحدت و اتحاد در کشور بودند.
شیخ یوسف جمالی افزود: ایشان همچنین دلسوزانه از هرگونه توهین به مقدسات اهل سنت جلوگیری میکردند و در قضیه حمایت از فلسطین نیز ایستادگی کامل داشتند.
*نماز جمعه میناب
حجت الاسلام و المسلمین علی رنجبری امام جمعه موقت میناب گفت: تشییع میلیونی رهبر شهید نشان دهنده ناکامی دشمن در حذف اندیشه و آرمانهای ایشان در بین مردم بود.
*نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام عبدالمهدی حیدرزاده امام جمعه موقت بندرلنگه گفت: خونخواهی رهبر شهید نه تنها مطالبه مردم ایران، بلکه خواسته همه امتهای آزادیخواه جهان است.
*نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه گفت: تشییع میلیونی قائد شهید امت دشمن را خشمگین کرده، اما آنان راه به جایی نخواهند برد.
*نماز جمعه قشم
حجتالاسلام و المسلمین حاجبی امام جمعه قشم گفت: حفظ وحدت، همبستگی ملی و پرهیز از اختلاف، مهمترین راه نا امید کردن دشمن است.
*نماز جمعه رودان
حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با تاکید بر حفظ نظم جدید در تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز با مدیریت و تدبیر ایرانی باز میشود و نه با تهدید آمریکایی.
*نماز جمعه بستک
حجت الاسلام والمسلمین حمید بارانی امام جمعه موقت بستک گفت: مردم با حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید، نقشههای دشمن را نقش بر آب کردند.
*نماز جمعه اهل سنت بستک
سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک گفت: انسان باید در همه حال به دنبال حق و حقیقت باشد و تنها راه رسیدن به آن هم از مسیر دین امکانپذیر است.
*نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، نشانه پایبندی ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
*نماز جمعه جاسک
حجت الاسلام و المسلمین علی ابراهیمی امام جمعه موقت جاسک گفت: عشق و علاقه به رهبر شهید نه تنها در اعماق وجود مردم ایران، بلکه همه آزادی خواهان جهان جای دارد.
*نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: حضور با شکوه امت اسلام در ایران و عراق برای تشییع رهبر شهید پیام انسجام و اتحاد را به جهان منعکس کرد.
*نماز جمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با گرامیداشت یاد سه شهید حمله دشمن به این شهرستان در روزهای اخیر گفت: خون این شهدا ناظر بر اعمال مسئولان و مردم است و راه آنان تا تحقق اهداف انقلاب اسلامی ادامه دارد.
*نماز جمعه بشاگرد
حجتالاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد ابعاد خونخواهی رهبر شهید را فراتر از میدان نبرد فیزیکی برشمرده و گفت: تبیین آرمان ها، خدمت به مردم، حفظ وحدت، تقویت مقاومت و تربیت نسل آینده از مصادیق آن است.
*نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام و المسلمین مسعود شهدوستی امام جمعه موقت هرمز با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع) و روز عفاف و حجاب گفت: این روز یادآور مقاومت تاریخی مردم در برابر کشف حجاب و پایبندی به ارزشهای دینی و سبک زندگی ایرانی اسلامی است.