توزیع بستههای معیشتی به یاد رهبر شهید میان خانوادههای کمبرخوردار استان مرکزی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی از توزیع ۶۴۷ بسته معیشتی شامل برنج و گوشت، با مشارکت خیران نیکاندیش و به یاد رهبر شهید، بین خانوادههای کمبرخوردار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
عبادی گفت: با مشارکت خیران نیکاندیش و در راستای حمایت از خانوادههای نیازمند، ۵۰۰ کیسه برنج و ۱۴۷ بسته گوشت به یاد رهبر شهید تهیه و میان مددجویان و خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.
وی با قدردانی از همراهی خیران در اجرای این اقدام خداپسندانه افزود: مشارکتهای مردمی نقش مهمی در کاهش مشکلات معیشتی خانوادههای نیازمند دارد و کمیته امداد با استفاده از این ظرفیت، تلاش میکند خدمات حمایتی را به جامعه هدف گسترش دهد.