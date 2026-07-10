توزیع بسته‌های معیشتی به یاد رهبر شهید میان خانواده‌های کم‌برخوردار استان مرکزی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی از توزیع ۶۴۷ بسته معیشتی شامل برنج و گوشت، با مشارکت خیران نیک‌اندیش و به یاد رهبر شهید، بین خانواده‌های کم‌برخوردار خبر داد.