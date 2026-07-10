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با اجرای طرح توسعه شبکه فیبرنوری در شهرداری ارمغانخانه، گامی اساسی در جهت هوشمند سازی خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر شرکت مخابرات منطقه زنجان گفت: با اجرای طرح توسعه شبکه فیبرنوری در شهرداری ارمغانخانه، گامی اساسی در جهت هوشمند سازی خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشته شد.
موسوی افزود:یکی از اقدامات مهم اجرای طرح فیبرنوری، اتصال ساختمانها و سازمانهای شهرداری به شبکهای پرسرعت و پایدار است.
وی ادامه داد: این زیرساخت، بستری منایسب برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان فراهم میآورد و شهرداریها را در رسیدن به مسیر تحقق «شهر هوشمند» یاری مینماید.
با اتمام این طرح، شهرداری فوق با بهره مندی از پهنای باند بالا، قادر خواهد بود سامانههای هوشمند را در حوزههای حمل و نقل عمومی، مدیریت ترافیک راه اندازی نماید.