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مراسم گرامیداشت یاد حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی شامگاه پنجشنبه با حضور جمعی از ارادتمندان به آرمانهای انقلاب اسلامی از کشورهای منطقه در مسجد خاتمالانبیاء مسکو برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه در این مراسم گفت: آیین وداع جانسوز با رهبر شهید انقلاب اسلامی به عظیمترین رستاخیز تشییع و تجدید عهد در تاریخ معاصر تبدیل شد.
پرچی زاده افزود: این رهبر فرزانه، حکیمی ژرفنگر و مقتدایی بصیر بود که وجودش وقف عزت اسلام، اعتلای کلمةالله و سربلندی امت اسلامی شد.
وی با تاکید بر اهمیت واکاوی ابعاد حکمرانی و میراث ماندگار و راهبردی آیتالله سید علی خامنهای گفت: حقیقت این است که رهبر شهید، مظهرِ عقلانیت انقلابی و معمارِ هوشمند اقتدار کشور بود.
وی یادآور شد: دکترین والای ایشان، پیوندِ آرمانگرایی با واقعبینی، الگویی حاکم بر سیاست خارجی را بنیان نهاد و گفتمان اصیل سهگانهای را شکل داد.
معاون سفارت ایران در روسیه خاطرنشان کرد: این نگاه بلند، با گره زدن ارزشهای ناب اسلام محمدی (ص) به واقعیتهای جغرافیای سیاسی جهان، گفتمانی اصیل را بنا نهاد؛ گفتمانی که سه اصل اساسی آن یعنی «اقتدار درونزا»، «اتکا به توانمندیهای بومی» و «تقویت روحیه خودباوری ملی»، پایههای استقلال ایران را مستحکم کرد.
وی ادامه داد: در سایه هدایتهای مستمرِ این رهبر والامقام، دستگاه دیپلماسی کشور بر مدارِ سهگانه «عزت، حکمت و مصلحت» حرکت کرد.
پرچی زاده گفت: این منطق استوار، نظامِ بینالملل را از تنگنای یکجانبهگرایی غربی بیرون آورد و گامهایِ بلندی در توازنبخشیِ به نظم نوین جهانی برداشت؛ راهبردی که اقتدار منطقه را بازتعیین کرد و موازنه قدرت را به نفع ملّتهای مظلوم و عدالت خواه تغییر داد.
وی تصریح کرد: دشمنانِ ددمنشِ این امت که در عرصههای منطقهای و بینالمللی در مقابل این منطق پایدار ناکام شدند، به جنایتی بیسابقه دست زدند.
این دیپلمات کشورمان یادآور شد: اقدام تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن عامدانه عالیترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی است؛ رکنی بنیادین که همواره مظهر ثبات، امنیت و اقتدار کشور به شمار میرود.
وی تاکید کرد: این حماقت بزرگ، فراتر از نقض حاکمیت ملی است و زنگ خطری جدی برای صلح پایدار منطقهای و جهانی بهشمار میآید.
معاون سفیر ایران در روسیه گفت: دشمنان ددمنش بدانند که با این حماقت بزرگ هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید و این خون مطهر و پاک، گریبان حاکمان ستمگر را خواهد گرفت، فرجام آنها را تاریک خواهد ساخت و به فضل الهی، پایان تباهی و سقوط آنان را رقم خواهد زد.
وی با تاکید بر اینکه «امروز خون مطهر این رهبر شهید، رستاخیزی عظیم در عقلانیت انقلابی رقم زده است» تصریح کرد: دشمنان کوردل و بدخواه تصور میکردند با شهادت رهبر حکیم ما، بنیانهای این نظام، پایداری خود را از دست میدهد؛ اما این، خیالی خام، باطل و بیاساس است.
وی ادامه داد: فرهنگ ناب اهلبیت (علیهمالسلام) به ما آموخته است که شهادت، مایه حیات مستمر و رویشهای تازه در جامعه اسلامی است و پرچم حق، هرگز زمینگیر نخواهد شد.
وی تاکید کرد: پاسداری هوشیارانه از این کارنامه درخشان، ایران مقتدر را همچنان بازیگری شجاع، تمدنساز و تأثیرگذار در هندسه نوین قدرت جهانی نگاه خواهد داشت.
معاون سفیر ایران در روسیه گفت: اکنون در این لحظات حساس، تاریخی و سرنوشتساز، ما عزاداران و دلسوختگان، در این مکان مقدس و در سایه استقرار استوار هدایت امت، دست بیعت و وفاداری ابدی خود را با رهبر جدید انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای میفشاریم.
پرچی زاده گفت: ما از این تریبون مقدس به مستکبران جهان اعلام میکنیم که پیوند امت و امامت گسستنی نیست و تا آخرین قطره خون، در راه آرمانهای والای ولایت و نظام اسلامی ایستادهایم.
وی اظهار داشت: وداع امروز با این شخصیت والامقام، به معنای خاتمه یافتن آرمانهای اصیل ایشان نیست؛ بلکه آغازگر فصلی نوین در مسیر صیانت از اصول، پایداری بر ارزشهای مشترک و تقویت عزم ملی و منطقهای ماست و میراث فکری و خطمشی ماندگار ایشان، همواره به عنوان قطبنمایی راهبردی، مسیر آینده ما را روشن خواهد کرد.
پرچی زاده در پایان تاکید کرد: ما متعهد به تداوم این مسیر عزتبخش با صلابت و اقتدار کامل هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی بخت آور نیز در سخنانی، آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد را به مثابه انقلابی دیگر و خیزش بزرگ و کم نظیر امت اسلامی توصیف کرد.