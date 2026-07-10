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روابط عمومی آب و فاضلاب گلستان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و همچنین افزایش ورود مسافر به استان، شاهد افزایش چندین برابری مصرف آب شرب در هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، علیرغم تلاشهای شبانهروزی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای تولید، ذخیره و توزیع، مصرف آب در روزهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.
تداوم این روند ممکن است منجر به کمبود آب یا کاهش فشار در برخی مناطق استان، بهویژه نقاط مرتفع و روستاها شود.
از این رو، از همه شما هماستانیهای عزیز درخواست مینماییم با رعایت الگوی مصرف و مدیریت صحیح استفاده از آب، ما را در حفظ این سرمایه حیاتی یاری کنید.
توصیههای ضروری برای کاهش مصرف آب:
- از مصرف غیرضروری آب خودداری کنید.
- از هدررفت آب در فضای سبز و شستوشوی خودرو، حیاط و .. جلوگیری کنید.
- در صورت مشاهده هدر رفت آب سریعاً به مرکز ارتباطات مردمی با شماره ۱۲۲ موضوع را اطلاع دهید.