روابط عمومی آب و فاضلاب گلستان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و همچنین افزایش ورود مسافر به استان، شاهد افزایش چندین برابری مصرف آب شرب در هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، علی‌رغم تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تولید، ذخیره و توزیع، مصرف آب در روز‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است.

تداوم این روند ممکن است منجر به کمبود آب یا کاهش فشار در برخی مناطق استان، به‌ویژه نقاط مرتفع و روستا‌ها شود.

از این رو، از همه شما هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌نماییم با رعایت الگوی مصرف و مدیریت صحیح استفاده از آب، ما را در حفظ این سرمایه حیاتی یاری کنید.

توصیه‌های ضروری برای کاهش مصرف آب:

- از مصرف غیرضروری آب خودداری کنید.

- از هدررفت آب در فضای سبز و شست‌وشوی خودرو، حیاط و .. جلوگیری کنید.

- در صورت مشاهده هدر رفت آب سریعاً به مرکز ارتباطات مردمی با شماره ۱۲۲ موضوع را اطلاع دهید.