فرماندار کامیاران از فعالیت مطلوب مراکز خرید تضمینی گندم در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان کامیارانی خریداری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با آغاز فصل برداشت خوشه‌های طلایی گندم مراکز خرید تضمینی، آماده دریافت محصول کشاورزان هستند.

امسال ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت گندم رفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از پیش‌بینی خرید تضمینی ۷۵۰ تا ۷۸۰ هزار تن گندم در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: همزمان با آغاز فصل برداشت، مراکز خرید، ناوگان کمباین و زیرساخت‌های لازم برای تحویل محصول کشاورزان در سراسر استان آماده شده است.

سعدی نقشبندی با بیان اینکه در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، مجموع سطح زیر کشت گندم در استان به ۶۸۱ هزار هکتار رسیده است، افزود: از این میزان، ۶۴۰ هزار هکتار به کشت دیم و ۴۱ هزار هکتار به کشت آبی اختصاص دارد.

وی با اشاره به برآورد تولید گندم در استان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال بین ۷۵۰ تا ۷۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از آمادگی کامل برای برداشت محصول خبر داد و گفت: در اوج فصل برداشت، دو هزار و ۸۸۰ دستگاه کمباین در مزارع استان فعالیت خواهند کرد و بین ۸۵ تا ۹۰ مرکز خرید تضمینی نیز آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.

نقشبندی با اشاره به فعالیت حدود ۱۲۰ هزار بهره‌بردار در بخش تولید گندم استان، پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران را از اولویت‌های جهاد کشاورزی دانست و افزود: تسریع در پرداخت بهای گندم تحویلی، زمینه تأمین نقدینگی، خرید نهاده‌ها و آغاز به‌موقع کشت سال آینده را فراهم می‌کند.

وی از کشاورزان خواست محصول خود را تنها از طریق سامانه پهنه‌بندی و مراکز مجاز خرید تضمینی تحویل دهند تا فرآیند ثبت اطلاعات، خرید محصول و پرداخت مطالبات بدون مشکل انجام شود.

فرماندار شهرستان کامیاران نیز از روند مطلوب برداشت گندم و فعالیت مراکز خرید تضمینی در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

کامیار میرزایی با اشاره به بازدید میدانی از روند برداشت و عملکرد مراکز خرید تضمینی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی موجب شده است عملیات برداشت و خرید تضمینی گندم بدون مشکل انجام شود.

وی با بیان اینکه ۱۴۵ دستگاه کمباین در مزارع دیم و آبی شهرستان مشغول برداشت محصول هستند، اظهار کرد: امسال حدود ۳۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان، زیر کشت گندم رفته و هفت مرکز خرید تضمینی برای تحویل محصول کشاورزان فعال هستند.