دومین روز مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته چین برای مردان و زنان باانگیزه‌ی کشورمان با صف آرایی برابر بوسنی و کنیا پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان با حضور ۳۲ تیم در دو بخش آقایان و بانوان از ۱۹ تیرماه در شهر هانگژو چین آغاز شده است.

در روز نخست این رقابت‌ها هر دو تیم آقایان و بانوان برابر حریفان خود پیروز شدند.

در ادامه در دومین روز شنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۱۴ و ۳۰ به وقت تهران، مردان ابرقدرت کشورمان در حالی برابر حریف دیرینه خود، تیم بوسنی و هرزه گوین صف آرایی می‌کند که تا کنون ۱۵ برابر هم قرار گرفته‌اند که تیم قدرتمند کشورمان ۱۰ بار موفق به شکست این تیم شده است.

در ادامه تیم ملی بانوان شنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۹ به وقت تهران در حالی برابر تیم کنیا صف آرایی می‌کند که برای اولین بار روبروی هم قرار خواهند گرفت.

از آنجا که این رقابت‌ها جنبه‌ی کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را نیز دارد همه‌ی تیم‌ها با تمام توان در هانگژو حاضر شده‌اند.

مسابقات تا ۲۷ تیرماه ادامه خواهد داشت.