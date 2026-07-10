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کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان با اشاره به روند افزایشی دما گفت: هوای گرم در مناطق مختلف استان ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حسین سلطانی افزود: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، شرایط جوی نسبتا پایداری طی روزهای آینده در استان حاکم خواهد بود و برای این روزها آسمان غالبا صاف پیشبینی میشود که در ساعات بعدازظهر با وزش باد نیز همراه خواهد شد.
وی افزود: سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به حد نسبتا شدید خواهد رسید.
سلطانی با اشاره به استقرار هوای گرم در استان و افزایش مصرف آب، برق و دیگر حاملهای انرژی از هم استانی ها خواست تا حد امکان در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.
وی افزود: طی شبانه روز گذشته ایستگاه نوبهار با ۱۲ درجه کمترین و حلب با ۴۰ درجه بیشترین دمای ثبتشده در استان را داشتهاند .