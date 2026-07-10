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نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه اردبیل گفت: تشییع با عظمت رهبر شهید نشان داد که شعارهای انقلاب اسلامی گمشده تمام ملتهاست و سلوک رهبر ما غرور مقدس امت اسلامی را احیاء کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیتالله عاملی در خطبههای این هفته نماز جمعه اردبیل با برشمردن ابعاد مختلف شکوه مراسم تشییع رهبری ادامه داد: تا بحال در هیچ تشییعی این حجم از جمعیت دیده نشده است و در مجموع تخمین زده میشود که در تهران، قم، مشهد و عراق بیش از ۴۵ میلیون نفر شرکت کردهاند.
خطیب نماز جمعه اردبیل گفت: ترامپ با بیحیایی فکر میکرد با ترور همه چیز تمام میشود، اما دقیقاً ضد آن را در تشییع رهبر امت مشاهده کرد و از سر استیصال و درماندگی به حمله مجدد روی آورد.
وی اضافه کرد: انتقام خون رهبر باید گرفته شود و ما هیچ وقت فرصت انتقام را از دست نخواهیم داد.
وی در بخش دیگری از خطبهها گفت: این روزها تمرکز ایران و آمریکا روی مدیریت تنگه هرمز است آمریکا و اسرائیل دل به این بستهاند که با تشدید تحریم در آینده بالاخره ایران را از پای در بیاورند تنها چیزی که این نقشه شوم آنها را خنثی میکند تسلط ایران بر تنگه هرمز است.